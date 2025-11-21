رئیس‌جمهور اوکراین و مقامات اروپایی، با توجه به فشار شدید آمریکا برای امضای طرح صلح ۲۸ بندی، در حال بررسی پیشنهاد جایگزین هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که مقامات اوکراین، فرانسه، آلمان و انگلیس در حال آماده کردن یک پیشنهاد جایگزین برای طرح صلح آمریکایی هستند.

پیش‌تر، سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، آمادگی خود را برای مذاکره با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده و کاخ سفید فشار می‌آورد تا توافق پیش از ۲۷ نوامبر امضا شود.

ساعاتی پیش زلنسکی اعلام کرد: «ما با یکی از دشوارترین لحظات تاریخ خود مواجهیم؛ یا باید ۲۸ بند دشوار را بپذیریم یا با یک زمستان بسیار سخت روبه‌رو شویم.»

این اظهار نظر درباره طرح صلح ۲۸ بندی است که توسط رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین تدوین شده است.

در این طرح، اوکراین به عقب‌نشینی از مناطق دونتسک و لوگانسک در شرق کشور و واگذاری آن به روسیه فراخوانده شده است، که روسیه نیز به جمع هشت کشور برتر اقتصادی جهان بازمی‌گردد.

زلنسکی توضیح داد: «ما به‌صورت آرام با آمریکا و تمام شرکا همکاری خواهیم کرد و بررسی سازنده‌ای برای یافتن راه‌حل‌ها انجام خواهد شد.»

او افزود: «ما تحت فشار شدید هستیم تا تصمیمی بسیار دشوار اتخاذ کنیم؛ یا کرامت ملی خود را از دست می‌دهیم یا شریک اصلی خود را.»

زلنسکی گفت: «جهان منتظر پاسخ ماست، اما من پاسخ خود را زمانی که سال‌ها پیش قسم خوردم از حاکمیت کشور و حقوق شهروندانم دفاع کنم، داده‌ام.»

او همچنین افزود: «ما دلایل خود را ارائه خواهیم کرد و جایگزین‌هایی پیشنهاد خواهیم داد تا روسیه نتواند ما را به مانع‌تراشی برای صلح متهم کند.»

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ اوکراین ، اتحادیه اروپا
تبادل نظر
