باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر ارتش آمریکا، دانیل دریسکول، امروز جمعه اعلام کرد که ارتش‌های آینده به شکل هیبریدی خواهند بود، به طوری که هر سرباز پهپاد شخصی خود را در میدان نبرد به‌کار خواهد گرفت.

دریسکول در مصاحبه‌ای با روزنامه پولیتکو گفت: «اگر آمریکا در دو سال آینده وارد یک درگیری شود، این جنگ هیبریدی خواهد بود، جایی که هر سرباز در میدان نبرد یک ابزار دیجیتال در اختیار خواهد داشت.»

به گفته دریسکول، هر سرباز پیاده‌نظام پهپاد شخصی خود را به میدان نبرد خواهد برد و تمام واحد‌های فرماندهی و کنترل به سیستم‌های ضد پهپاد نیاز خواهند داشت.

او همچنین اشاره کرد که ارتش‌ها برای تبادل داده‌ها در زمان واقعی در طول نبرد به یک روش کارآمد نیاز دارند.

دریسکول تأکید کرد: «وقتی با یک دسته از هزاران پهپاد روبه‌رو می‌شویم، ذهن انسان قادر به مقابله با چنین تهدیدی نیست، به ویژه در محیط‌های پیچیده و پرتراکم، مانند فرودگاه‌ها.»

او در پایان افزود: «سرعت تصمیم‌گیری در درگیری‌های آینده از توانایی‌های انسانی فراتر خواهد رفت و نیازمند اتکا گسترده به سیستم‌های دیجیتال خواهد بود.»

منبع: آر تی