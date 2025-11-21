وزیر ارتش آمریکا اعلام کرد که هر سرباز در میدان نبرد پهپاد شخصی خود را خواهد داشت و سرعت تصمیم‌گیری در آینده از توانایی‌های انسانی فراتر خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیر ارتش آمریکا، دانیل دریسکول، امروز جمعه اعلام کرد که ارتش‌های آینده به شکل هیبریدی خواهند بود، به طوری که هر سرباز پهپاد شخصی خود را در میدان نبرد به‌کار خواهد گرفت.

دریسکول در مصاحبه‌ای با روزنامه پولیتکو گفت: «اگر آمریکا در دو سال آینده وارد یک درگیری شود، این جنگ هیبریدی خواهد بود، جایی که هر سرباز در میدان نبرد یک ابزار دیجیتال در اختیار خواهد داشت.»

به گفته دریسکول، هر سرباز پیاده‌نظام پهپاد شخصی خود را به میدان نبرد خواهد برد و تمام واحد‌های فرماندهی و کنترل به سیستم‌های ضد پهپاد نیاز خواهند داشت.

او همچنین اشاره کرد که ارتش‌ها برای تبادل داده‌ها در زمان واقعی در طول نبرد به یک روش کارآمد نیاز دارند.

دریسکول تأکید کرد: «وقتی با یک دسته از هزاران پهپاد روبه‌رو می‌شویم، ذهن انسان قادر به مقابله با چنین تهدیدی نیست، به ویژه در محیط‌های پیچیده و پرتراکم، مانند فرودگاه‌ها.»

او در پایان افزود: «سرعت تصمیم‌گیری در درگیری‌های آینده از توانایی‌های انسانی فراتر خواهد رفت و نیازمند اتکا گسترده به سیستم‌های دیجیتال خواهد بود.»

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ هیبریدی ، جنگ آینده ، ارتش آمریکا
خبرهای مرتبط
کارخانه مهمات ارتش آمریکا با خاک یکسان شد + فیلم
ارتش آمریکا قصد خرید میلیون‌ها پهپاد را دارد
عملیات «مارینز»؛ ۳۰۰ کشته روی دست آمریکایی‌ها + فیلم
جنگ شناختی هیبریدی؛ نبردی برای تصرف ذهن‌ها، نه سرزمین‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
چین: قطعنامه‌های تقابلی علیه ایران وضعیت را تشدید می‌کند
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
ذخایر TNT ناتو به دلیل انتقال حجم عظیم مواد منفجره اروپا به غزه رو به اتمام است
طرح جدید حمایت از فرهیختگان مهاجر با اعطای اقامت بلندمدت + فیلم
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
آخرین اخبار
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
حزب‌الله: مقاومت و وحدت تنها راه حفظ استقلال لبنان است
زلنسکی: با دو راهی از دست دادن شریک اصلی یا عزت کشور رو به رو هستیم
فشار واشنگتن بر اوکراین برای امضای توافق صلح با روسیه
احیاى روابط تجارى؛ توافق هند و طالبان براى فعال‌سازى مسیرهاى هوایى باری
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
نخست‌وزیر انگلیس: اصل حاکمیت اوکراین غیرقابل مذاکره است
تماس رهبران اروپایی با زلنسکی؛ اروپا همچنان مخالف صلح فوری در اوکراین
اوکراین موافقت با طرح صلح ترامپ را تکذیب کرد
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
عملیات گسترده برای بیرون آوردن پیکر فلسطینیان از زیر آوار غزه فردا آغاز می‌شود
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
ریابکوف: مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو با آمریکا در جریان نیست
هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
تأکيد بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دیدار مقامات ایران و طالبان در جلال‌آباد
ترامپ و زلنسکی هفته آینده درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای گفت‌و‌گو می‌کنند
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
کالاس: از هر طرحی که «صلح پایدار» را در اوکراین به ارمغان بیاورد، حمایت می‌کنیم
سقوط سهام شرکت‌های دفاعی اروپا با اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره
کویت: حملات اسرائیل به غزه بی‌اعتنایی به تلاش‌های صلح منطقه‌ای است
سنگاپور چهار شهرک‌نشین اسرائیلی را به دلیل خشونت علیه فلسطینیان تحریم کرد
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز فرآوری مشترک مواد معدنی افغانستان در مرز دو کشور
قول تضمین امنیتی ۱۰ ساله آمریکا به اوکراین
شعر فاطمی، حلقه وصل شاعران کشورهای اسلامی + فیلم