باشگاه خبرنگاران جوان - اولین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله علیها، امشب -جمعه ۳۰ آبان‌ماه- با حضور رهبر معظم انقلاب و هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی با استناد به آیات قران، به تبیین برنامه و اهداف دشمن در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: «تفرقه و اختلاف»، «نفوذ»، «ایجاد تردید و شبهه» و «تحریم اقتصادی» از جمله مواردی است که همواره دشمنان دین تلاش کرده‌اند با استفاده از آنها مقاومت و ایستادگی جامعه اسلامی را بشکنند؛ لذا باید در مقابل اهداف دشمن هوشیار بود.

در این مراسم همچنین سعید حدادیان در رثای حضرت زهرا (س) به مرثیه خوانی و مداحی پرداخت.