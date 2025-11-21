باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از تماس تلفنی با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت که کی‌یف در سطح مشاوران با آمریکا و اروپا برای دستیابی به یک طرح صلح همکاری خواهد کرد.

او پس از این تماس تقریباً یک ساعته در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ما توافق کردیم که در سطح مشاوران امنیت ملی با آمریکا و اروپا همکاری کنیم تا مسیر صلح واقعاً عملی شود».

او در ادامه افزود: «اوکراین همیشه به تمایل دونالد ترامپ برای پایان دادن به خونریزی احترام گذاشته و همچنان احترام می‌گذارد و ما هر پیشنهاد واقع‌بینانه‌ای را مثبت می‌بینیم».

به گزارش آکسیوس، این تماس تلفنی تعامل در بالاترین سطح بین آمریکا و اوکراین در مورد طرح جدید بود.

طرح صلح ۲۸ ماده‌ای ترامپ که شب گذشته به زلنسکی ارائه شده و بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است، اوکراین را ملزم می‌کند بخش بیشتری از قسمت شرقی خود را واگذار کند، ارتش خود را محدود کند و از پیوستن به ناتو صرف‌نظر نماید. همچنین اوکراین باید ظرف ۱۰۰ روز پس از توافق انتخابات برگزار کند.

یک مقام کاخ سفید این طرح را سخت، اما ضروری برای پایان جنگ توصیف کرد و هشدار داد در صورت عدم توافق، اوکراین احتمالاً قلمرو‌های بیشتری را از دست خواهد داد.

منبع: رویترز