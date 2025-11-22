باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق، استاد حوزه علمیه در حاشیه نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی، از اعتقادات این هنرمند مردمی گفت و تاکید کرد: هنر مرحوم محمد کاسبی این بود که کاسب آخرت بود و این مواضع و ابراز ارادت‌هایش در جهت دنیایش نبود. یعنی ایشان به گونه‌ای نبود که با دفاع از نظام، ولایت فقیه، حضرت آقا، خون شهدا، احترام به پرچم و اهل بیت (ع) بخواهد کاسبی کند. اعتقاد او این بود و پای اعتقاداتش هم ایستاد.

حجت‌الاسلام موسوی مطلق با بیان اینکه تشخیص مرحوم محمد کاسبی صحیح بود و عاقبت بخیر شد، افزود: بعضی‌ها ابتدا مسیر را صحیح تشخیص می‌دهند، اما بعد منحرف می‌شوند. اما ایشان تا روز آخر ایستاد و با شجاعت کامل هم دفاع کرد؛ یعنی احتیاط و ملاحظه نداشت؛ بنابراین محمد کاسبی به معنای واقعی کلمه هنرمندِ مومنِ معتقد با اخلاق حرفه‌ای بود، که تا لحظه آخر از اعتقاداتش دفاع کرد. یعنی در مکتب هنر این موضوع را یاد گرفته بود.