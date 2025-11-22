حجت‌الاسلام موسوی مطلق گفت: هنر مرحوم محمد کاسبی این بود که کاسب آخرت بود و مواضع و ابراز ارادت‌هایش در جهت دنیایش نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق، استاد حوزه علمیه در حاشیه نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی، از اعتقادات این هنرمند مردمی گفت و تاکید کرد: هنر مرحوم محمد کاسبی این بود که کاسب آخرت بود و این مواضع و ابراز ارادت‌هایش در جهت دنیایش نبود. یعنی ایشان به گونه‌ای نبود که با دفاع از نظام، ولایت فقیه، حضرت آقا، خون شهدا، احترام به پرچم و اهل بیت (ع) بخواهد کاسبی کند. اعتقاد او این بود و پای اعتقاداتش هم ایستاد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حجت‌الاسلام موسوی مطلق با بیان اینکه تشخیص مرحوم محمد کاسبی صحیح بود و عاقبت بخیر شد، افزود: بعضی‌ها ابتدا مسیر را صحیح تشخیص می‌دهند، اما بعد منحرف می‌شوند. اما ایشان تا روز آخر ایستاد و با شجاعت کامل هم دفاع کرد؛ یعنی احتیاط و ملاحظه نداشت؛ بنابراین محمد کاسبی به معنای واقعی کلمه هنرمندِ مومنِ معتقد با اخلاق حرفه‌ای بود، که تا لحظه آخر از اعتقاداتش دفاع کرد. یعنی در مکتب هنر این موضوع را یاد گرفته بود.

برچسب ها: محمد کاسبی ، هنر انقلابی ، حجت الاسلام موسوی مطلق
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
محمد کاسبی فقط بازیگر نبود، او یک آرتیست بود + فیلم
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مرحوم کاسبی بر موضع‌اش ماند و هزینه‌اش را هم داد + فیلم
مهران رجبی: نقش‌های محمد کاسبی با لحن دلنشینش ماندگار شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هنرمند پیشکسوت: از دهکده ماسوله تا صندوقچه قاجاری؛ همه‌چیز کار دست من است
مرحوم محمد کاسبی کاسب آخرت بود + فیلم
آخرین اخبار
مرحوم محمد کاسبی کاسب آخرت بود + فیلم
هنرمند پیشکسوت: از دهکده ماسوله تا صندوقچه قاجاری؛ همه‌چیز کار دست من است
سه گانه روح الله حجازی در قاب نمایش
مهران رجبی: نقش‌های محمد کاسبی با لحن دلنشینش ماندگار شد + فیلم
جایزه بهترین فیلم ایدفا به یک مستندساز ایرانی رسید