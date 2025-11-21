با توجه به آلودگی هوا مدارس در برخی از استان‌های کشور شنبه یکم آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ با توجه به آلودگی هوا مدارس در برخی از استان‌های کشور شنبه یکم آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.

مدارس اردکان روز شنبه تعطیل شد

فرمانداری اردکان اعلام کرد: با توجه به تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، همه مدارس این شهرستان فردا (شنبه) اول آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

مدارس ابتدایی ارومیه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است

مدارس مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان ارومیه در نوبت صبح و عصر فردا شنبه یک آذرماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.

مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه، غیرحضوری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رییس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا گفت: مدارس تبریز، اسکو و بناب در روزهای شنبه و یکشنبه، غیرحضوری اعلام می‌شود.

شیوع آنفلوانزا مدارس مشهد و چند شهرستان خراسان رضوی را تعطیل کرد

رییس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌ و پرورش خراسان رضوی گفت:مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و شهرهای تربت حیدریه، تربت جام و نیشابور در روز شنبه، اول آذرماه به‌ دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا تعطیل است.

