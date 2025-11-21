باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پاپ لئو امروز (جمعه) در یک جلسه پرسش و پاسخ خطاب به حدود ۱۵ هزار جوان آمریکایی گفت: «هوش مصنوعی ممکن است ابزاری مفید برای یادگیری باشد، اما از آن برای تکالیف خود استفاده نکنید».
این سخنرانی که به طور زنده از واتیکان برای کنفرانس ملی جوانان کاتولیک در ایالت ایندیانا پخش میشد، پاپ به جوانان گفت که هوش مصنوعی «به یکی از ویژگیهای تعیینکننده زمانه ما تبدیل شده است».
او ادامه داد: «استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی به معنای استفاده از آن به روشهایی است که به رشد شما کمک میکند. از آن نخواهید که تکالیف شما را انجام دهد».
پاپ که انتقادات خود را از سیاستهای ضد مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا افزایش داده است، در این جلسه به طور خلاصه در مورد سیاست صحبت کرد. او گفت عیسی میخواهد مسیحیان «انسانهایی باشند که به جای دیوار، پل میسازند» و افزود: «لطفاً مراقب باشید که از دستهبندیهای سیاسی برای صحبت در مورد ایمان استفاده نکنید.»
پاپ لئو بارها سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ را زیر سوال برده و گفته رفتار آمریکا با مهاجران همراه با «بیاحترامی» است.
منبع: رویترز