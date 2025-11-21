باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم

صهیونیست‌ها معتقدند که در میان تمامی انسان‌ها، قوم برگزیده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت گفت: رژیم اسرائیل جز اصل قوم برگزیده، به هیچ قانونی در این دنیا پایبند نیست.

مطالب مرتبط
صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم
young journalists club

کودکانی که از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم‌اند + فیلم

صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم
young journalists club

ناتوانی آمریکا و رژیم اسرائیل در خلع سلاح حماس + فیلم

صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم
young journalists club

شکستن بغص مجری تلویزیون پس از مشاهده تصاویر شهدای کودک در غزه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکستن بغص مجری تلویزیون پس از مشاهده تصاویر شهدای کودک در غزه + فیلم
۱۰۷۰

شکستن بغص مجری تلویزیون پس از مشاهده تصاویر شهدای کودک در غزه + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
سقوط جنگنده ساخت هند + فیلم
۶۳۱

سقوط جنگنده ساخت هند + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
بازیگران پنهان بازار مسکن + فیلم
۵۵۶

بازیگران پنهان بازار مسکن + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
ناتوانی آمریکا و رژیم اسرائیل در خلع سلاح حماس + فیلم
۵۳۵

ناتوانی آمریکا و رژیم اسرائیل در خلع سلاح حماس + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد + فیلم
۵۱۳

پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.