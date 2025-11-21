صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u06cc\u062e \u0645\u0627\u0647\u0631 \u062d\u0645\u0648\u062f\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0639\u0644\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u00a0\u06af\u0641\u062a: \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062c\u0632 \u0627\u0635\u0644 \u0642\u0648\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u06cc\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0628\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n