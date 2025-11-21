سازمان ملل با محکوم‌کردن حملات مرگبار اخیر اسرائیل به جنوب لبنان و اردوگاه عین‌الحلوه، این اقدامات را جنایت جنگی خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - موریس تیدبال بونز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد امروز جمعه اعلام کرد که حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در لبنان «جنایت جنگی، نقض منشور سازمان ملل، نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و تجاوز به حاکمیت لبنان» است.

او در بیانیه‌ای گفت این حملات ـ از جمله حمله «مرگبار» به مخیم عین‌الحلوه و حملات مکرر علیه غیرنظامیان و نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل ـ رویداد‌هایی جداگانه نیستند، بلکه بخشی از یک الگوی نگران‌کننده از ضربات مرگبار در مناطق مسکونی به‌دست اسرائیل و بی‌توجهی کامل این رژیم به آتش‌بس و تلاش‌های صلح لبنان به شمار می‌روند.

در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، یک پهپاد اسرائیلی عین‌الحلوه ـ اردوگاه آوارگان فلسطینی در نزدیکی صیدا ـ را هدف قرار داد که به شهادت دست‌کم ۱۴ نفر از جمله ۱۲ کودک و مجروح شدن حداقل ۶ نفر انجامید؛ حمله‌ای که بنا بر گزارش‌های سازمان ملل «مرگبارترین حمله از زمان آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴» بوده است.

گزارشگر ویژه تاکید کرد این حملات در شرایطی رخ می‌دهد که اسرائیل پنج منطقه را در جنوب لبنان به‌طور غیرقانونی در اشغال نظامی نگه داشته و چیزی را که «مناطق حائل» می‌نامد ایجاد کرده است؛ اقدامی که مانع بازگشت غیرنظامیان به خانه‌هایشان شده و هم‌زمان، حملات نظامی یک‌جانبه علیه لبنان را ادامه می‌دهد.

او افزود که این حملات، تلاش‌های دولت لبنان برای اجرای آتش‌بس، بازگرداندن صلح و ایجاد عدالت و امنیت برای مردمش را به‌شدت تضعیف می‌کند و خواستار پاسخگویی کامل عاملان این حملات شد؛ «از جمله کسانی که برنامه‌ریزی، دستور یا اجازه این حملات غیرقانونی را داده‌اند».

وی ادامه داد: «قربانیان و خانواده‌هایشان باید به حقیقت، عدالت و جبران کامل خسارت برسند».

این کارشناس سازمان ملل در پایان هشدار داد که تجدید حملات و کشتار‌ها در لبنان برای قربانیان و خانواده‌هایشان ویرانگر بوده و تلاش‌های صلح شکننده در منطقه را تهدید می‌کند.

در ماه‌های اخیر، رژیم تروریستی اسرائیل بسیاری از مناطق لبنان، به‌ویژه جنوب را هدف قرار داده و به‌این‌ترتیب قطعنامه ۱۷۰۱ و همچنین اعلامیه توقف خصومت‌ها (که با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ صادر شد) را نقض کرده است.

