رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو طرح ۲۸ بندی ترامپ را دریافت کرده و می‌تواند آن را مبنای توافق نهایی صلح در اوکراین قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید مسکو طرح جدید حل و فصل مناقشه اوکراین را دریافت کرده است و این طرح می‌تواند مبنای حل و فصل مسالمت‌آمیز جنگ باشد.

او در جلسه شورای امنیت روسیه افزود که پیشنهاد‌های فعلی دونالد ترامپ در اجلاس پیشین بین دو طرف در آلاسکا که تابستان امسال برگزار شد، مورد بحث قرار گرفته بود.

به گفته پوتین، اوکراین در آن زمان از پذیرش این پیشنهاد‌ها خودداری کرد. رئیس جمهور روسیه گفت: «من معتقدم به همین دلیل است که امروز ما یک نسخه جدید و اساساً مدرن از این طرح را داریم که شامل ۲۸ بند است. ما متن آن را داریم. معتقدم که این نیز می‌تواند مبنای توافق نهایی صلح باشد». 

این اولین باری است که مسکو دریافت طرح ۲۸ بندی ترامپ را تایید می‌کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز شب گذشته این طرح را از مقامات آمریکایی دریافت کرد.

بر اساس این طرح، اوکراین باید از بخش‌های قابل توجهی از قلمرو خود در استان‌های شرقی عقب‌نشینی کند. همچنین طبق این طرح، تحریم‌ها علیه روسیه به تدریج برداشته می‌شود و مسکو به گروه کشور‌های صنعتی G ۸ دعوت می‌شود. افزون بر این، شمار نظامیان اوکراینی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این کشور باید برای همیشه طرح عضویت در ائتلاف ناتو را کنار بگذارد.

رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش داده‌اند که اوکراین برای پذیرش این طرح تحت فشار قرار گرفته و ترامپ مهلت یک هفته‌ای را برای زلنسکی تعیین کرده است.

منبع: گاردین

واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
ابلاغ بخشنامه جدید برای ارائه خدمات به اتباع افغانستانی دارای دفترچه اقامت
تایوان: ۲۹ هواپیمای چینی و ۷ کشتی وارد منطقه هوایی شدند
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه طرح صلح برای اوکراین باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارد
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
حزب‌الله: مقاومت و وحدت تنها راه حفظ استقلال لبنان است
زلنسکی: با دو راهی از دست دادن شریک اصلی یا عزت کشور رو به رو هستیم
فشار واشنگتن بر اوکراین برای امضای توافق صلح با روسیه
احیاى روابط تجارى؛ توافق هند و طالبان براى فعال‌سازى مسیرهاى هوایى باری
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
نخست‌وزیر انگلیس: اصل حاکمیت اوکراین غیرقابل مذاکره است
تماس رهبران اروپایی با زلنسکی؛ اروپا همچنان مخالف صلح فوری در اوکراین
اوکراین موافقت با طرح صلح ترامپ را تکذیب کرد
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
عملیات گسترده برای بیرون آوردن پیکر فلسطینیان از زیر آوار غزه فردا آغاز می‌شود
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
ریابکوف: مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو با آمریکا در جریان نیست
هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
تأکيد بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دیدار مقامات ایران و طالبان در جلال‌آباد
ترامپ و زلنسکی هفته آینده درباره طرح صلح ۲۸ ماده‌ای گفت‌و‌گو می‌کنند
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
کالاس: از هر طرحی که «صلح پایدار» را در اوکراین به ارمغان بیاورد، حمایت می‌کنیم