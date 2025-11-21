باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌گوید مسکو طرح جدید حل و فصل مناقشه اوکراین را دریافت کرده است و این طرح می‌تواند مبنای حل و فصل مسالمت‌آمیز جنگ باشد.

او در جلسه شورای امنیت روسیه افزود که پیشنهاد‌های فعلی دونالد ترامپ در اجلاس پیشین بین دو طرف در آلاسکا که تابستان امسال برگزار شد، مورد بحث قرار گرفته بود.

به گفته پوتین، اوکراین در آن زمان از پذیرش این پیشنهاد‌ها خودداری کرد. رئیس جمهور روسیه گفت: «من معتقدم به همین دلیل است که امروز ما یک نسخه جدید و اساساً مدرن از این طرح را داریم که شامل ۲۸ بند است. ما متن آن را داریم. معتقدم که این نیز می‌تواند مبنای توافق نهایی صلح باشد».

این اولین باری است که مسکو دریافت طرح ۲۸ بندی ترامپ را تایید می‌کند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز شب گذشته این طرح را از مقامات آمریکایی دریافت کرد.

بر اساس این طرح، اوکراین باید از بخش‌های قابل توجهی از قلمرو خود در استان‌های شرقی عقب‌نشینی کند. همچنین طبق این طرح، تحریم‌ها علیه روسیه به تدریج برداشته می‌شود و مسکو به گروه کشور‌های صنعتی G ۸ دعوت می‌شود. افزون بر این، شمار نظامیان اوکراینی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و این کشور باید برای همیشه طرح عضویت در ائتلاف ناتو را کنار بگذارد.

رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش داده‌اند که اوکراین برای پذیرش این طرح تحت فشار قرار گرفته و ترامپ مهلت یک هفته‌ای را برای زلنسکی تعیین کرده است.

منبع: گاردین