باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سمیه ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره رفتارهای خودآسیبرسان در میان دانشآموزان گفت: این رفتارها چند مولفهای و پیچیده هستند و نمیتوان یک عامل مشخص را علت آنها دانست.
وی افزود: مجموعهای از عوامل با وزنها و ترکیبهای مختلف بر بروز این رفتارها تأثیر میگذارند که شامل مسائل فردی مانند افسردگی، اضطراب و کاهش تابآوری دانشآموزان، مسائل اجتماعی و خانوادگی، پایین بودن مهارتهای والدگری و حمایتهای خانوادگی و همچنین روابط عاطفی در مدرسه و بین همسالان و دیگر عوامل محیطی میشود.
ابراهیمی ادامه داد: اتفاقاتی که به صورت محدود در برخی مدارس رخ میدهد تنها ناشی از یک عامل نیست و بروز رفتارهای خودآسیبرسان نتیجه ترکیب پیچیدهای از عوامل متعدد است.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزشوپرورش در ادامه بر برنامههای آموزشی برای پیشگیری و ارتقای مهارتهای زندگی در مدارس اشاره و تصریح کرد: آموزش مهارتهای ارتقایی توسط سه گروه مخاطب که شامل دانشآموزان، همکاران و مدیران مدارس میشود، انجام میشود.
ابراهیمی گفت: در منطقه هدف، مدیران و کارکنان مدارس آموزش دیدهاند تا با شناخت نوجوانان، برقراری ارتباط مؤثر، مدیریت هیجانات و توجه به سلامت روان خود و دانشآموزان، نقش مؤثری در پیشگیری از این رفتارها ایفا کنند.
وی تأکید کرد: همکاران مدارس همراه با دانشآموزان و والدین از مخاطبان اصلی آموزش مهارتهای زندگی و ارتقای سلامت روان هستند.