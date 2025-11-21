باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، از روز اول آذر تا چهارشنبه پنجم آذر طرح زوج و فرد شهر تهران از در منزل اجرا می‌شود و فروش مجوز روزانۀ طرح ترافیک توسط شهرداری ممنوع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: شهروندانی که برخلاف طرح اعلام شده از منزل خارج شوند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اعمال قانون خواهند شد.

سردار موسوی‌پور تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح فوق، پلیس راهور با وسایل نقلیه دودزا برخورد جدی خواهد داشت و برگه معاینه فنی این وسایل نقلیه ابطال خواهد شد.