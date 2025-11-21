شباهت جالب انسان به کیهان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u062f\u0646 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u06a9\u0631\u0628\u0646\u060c \u0627\u06a9\u0633\u06cc\u0698\u0646\u060c \u0646\u06cc\u062a\u0631\u0648\u0698\u0646 \u0648 \u0622\u0647\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u06cc\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0648\u0631\u0648\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u063a\u0632 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0628\u0627\u0647\u062a \u062c\u0627\u0644\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u06a9\u0647\u06a9\u0634\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n