شباهت جالب انسان به کیهان + فیلم

از نظر برخی از اندیشمندان، بدن انسان با کیهان قابل مقایسه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بدن انسان بیشتر از عناصری مانند کربن، اکسیژن، نیتروژن و آهن ساخته شده است. این دقیقا همان عناصری است که در کیهان و ستاره‌ها وجود دارد.

همچنین شبکه‌های نورون‌های مغز انسان شباهت جالبی به کهکشان‌ها دارد.

