نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای دو بانده شدن چهار کیلومتر از مسیر ورجان به پردیسان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در حاشیه بازدید از چند روستای شهرستان کهک، با اعلام این خبر گفت: به زودی عملیات دو بانده شدن مسیر رفت و برگشت روستای ورجان به شهر کهک آغاز می‌شود.

 وی همچنین از اتخاذ تصمیماتی برای رفع کمبود زیرساخت‌های درمانی و اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز مسیر‌های روستایی این شهرستان خبر داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بررسی مشکلات مربوط به آب و تامین آرد روستا‌ها را از دیگر موضوعات مورد پیگیری در این بازدید اعلام کرد و گفت: مشکل ناترازی برق شهر کهک نیز با راه اندازی نیروگاه هفتصد مگاواتی برق خورشیدی، تابستان سال آینده برطرف می‌شود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: نقاط حادثه خیز ، نمایندگان مجلس
ساخت نخستین مجتمع تخصصی تولید کاپشن کشور در کهک
امضای میثاق‌نامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تولید انرژی برق در قم
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛
ساختار اداری ناقص و فقدان بودجه؛ چالش‌های پیش‌روی شهرستان‌های قم
