نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای دو بانده شدن چهار کیلومتر از مسیر ورجان به پردیسان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در حاشیه بازدید از چند روستای شهرستان کهک، با اعلام این خبر گفت: به زودی عملیات دو بانده شدن مسیر رفت و برگشت روستای ورجان به شهر کهک آغاز میشود.
وی همچنین از اتخاذ تصمیماتی برای رفع کمبود زیرساختهای درمانی و اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز مسیرهای روستایی این شهرستان خبر داد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بررسی مشکلات مربوط به آب و تامین آرد روستاها را از دیگر موضوعات مورد پیگیری در این بازدید اعلام کرد و گفت: مشکل ناترازی برق شهر کهک نیز با راه اندازی نیروگاه هفتصد مگاواتی برق خورشیدی، تابستان سال آینده برطرف میشود.
منبع:صدا و سیما