هفته ششم لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور با دو پیروزی برای نمایندگان قم به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال آینده‌سازان کریمه قم که در گروه چهارم لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور حضور دارد، در دیداری از هفته ششم این رقابت‌ها به مصاف تیم مقاومت تهران رفت و حریف خود را با نتیجه ۳ - ۱ شکست داد تا اولین پیروزی فصل را جشن بگیرد.

آینده‌سازان با این پیروزی ۳ امتیازی شد و با یک پله صعود در رده پنجم جدول هفت تیمی گروه چهارم لیگ دسته اول والیبال ایستاد.

تیم افق کریمان قم هم در دیداری از هفته ششم گروه سوم این رقابت‌ها برابر ملل اردبیل صف‌آرایی کرد و با نتیجه مشابه ۳ - ۱ حریف خود را از پیش رو برداشت.

افق با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و در جایگاه دومی جدول گروه سوم قرار گرفت.

خانه والیبال پیامبر اعظم میزبان هر دو بازی نمایندگان قم بود.

منبع:ورزش و جوانان قم

