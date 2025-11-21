طب ایرانی یک محلول طبیعی را برای مقابله با جوش معرفی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو مجید غفارزاده، متخصص طب ایرانی، درباره استفاده از جوشانده بابونه یا اسپری گلاب به عنوان بهترین محلول ضد جوش و آکنه صحبت می‌کند.

برچسب ها: درمان جوش ، آکنه ، گیاه بابونه
ر‌ویش ۸ هزار نوع گیاه دارویی در کشور
قوی‌ترین نسخه طب سنتی برای مقابله با آکنه صورت + فیلم
طرز تهیه شربت مقوی معده + فیلم
آیا نوع نمک می‌تواند بر میزان فشار خون تاثیرگذار باشد؟ + فیلم
پاسخ اورژانس به ادعای محدودیت بیمارستان‌های پذیرش‌دهنده مصدومان ترافیکی
زرشک چگونه به تعادل صفرا و سلامت کبد کمک می‌کند؟
ر‌ویش ۸ هزار نوع گیاه دارویی در کشور
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای پوست + فیلم
راهکاری سریع برای کم کردن فشار خون + فیلم
