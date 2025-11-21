رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که رهبران اروپایی فردا درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین بحث خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد که اوکراین باید نقش محوری در تصمیم‌گیری درباره آینده خود داشته باشد و گفت که رهبران اروپایی روز شنبه در مورد پیشنهاد ارائه شده توسط آمریکا بحث و گفت‌و‌گو خواهند کرد.

او پس از گفت‌و‌گو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما به روشنی می‌گوییم که هیچ چیز در مورد اوکراین بدون اوکراین نباید وجود داشته باشد.»

او افزود که «به عنوان گام‌های بعدی، رهبران اروپایی فردا در حاشیه نشست گروه ۲۰ و سپس در جلسه اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا» هفته آینده دیدار خواهند کرد.

