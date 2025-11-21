باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پزشکان بدون مرز امروز، جمعه، اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون بیش از ۳۰۰ فلسطینی را در نوار غزه به قتل رسانده و کمک‌های انسانی واردشده به غزه همچنان ناکافی است.

این سازمان در بیانیه‌ای، «ریخته‌شدن خون بیشتر در غزه، فلسطین» را محکوم کرد و گفت تیم‌های پزشکی آن همچنان در حال درمان فلسطینی‌هایی هستند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل و حملات پهپادی در ۱۹ نوامبر به‌شدت زخمی شده‌اند؛ حملاتی که به شهید شدن ده‌ها نفر و زخمی‌شدن ده‌ها تن دیگر انجامید.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، موج حملات هوایی که دو روز پیش توسط ارتش اسرائیل علیه غزه انجام شد، به شهادت دست‌کم ۲۸ نفر منجر شده است.

این سازمان همچنین توضیح داد که تیم‌هایش از روز چهارشنبه مشغول درمان زنان و کودکانی بوده‌اند که دچار شکستگی‌های باز و زخم‌های ناشی از گلوله در اندام‌ها و سر خود شده‌اند.

پزشکان بدون مرز افزود که تیم‌های پزشکی فعال در کلینیک‌های میدانی بیمارستان کمال عدوان، بیمارستان الشفاء در شهر غزه، و بیمارستان ناصر در خان یونس، حداقل ۶ بیمار را درمان کرده‌اند؛ از جمله یک کودک ۱۵ ساله و مردی ۷۱ ساله که بر اثر حملات هوایی و تیراندازی‌های اسرائیل مجروح شده بودند.

به گفته این سازمان، بسیاری دیگر نیز در همین مراکز توسط تیم وزارت بهداشت و کارکنان بیمارستان الاهلی در شهر غزه درمان شده‌اند.

سازمان پزشکان بدون مرز تأکید کرد که «این حملات تازه‌ترین موج از خشونت اسرائیل در مجموعه‌ای از حملات علیه فلسطینیان در غزه است که تاکنون، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، به شهادت بیش از ۳۰۰ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۷۶۰ نفر از ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون انجامیده است».

این سازمان افزود: «پس از دو سال جنگ و رعب بی‌وقفه، فلسطینی‌ها آواره و خسته شده‌اند و اکنون در آستانه زمستانی سخت، بدون نیاز‌های اساسی و در حالی که زیر حملات پراکنده اسرائیل در سراسر غزه قرار دارند، روزگار می‌گذرانند». این نهاد خواستار حمایت از همه غیرنظامیان، کارکنان سلامت و تأسیسات درمانی شد.

طبق اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تا ۱۹ نوامبر جاری، رژیم اشغالگر اسرائیل ۳۹۳ مورد نقض ثبت‌شده در غزه مرتکب شده است.

منبع: المیادین