سازمان پزشکان بدون مرز با هشدار درباره موج تازه حملات هوایی اسرائیل به غزه اعلام کرد که از ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ فلسطینی شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پزشکان بدون مرز امروز، جمعه، اعلام کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون بیش از ۳۰۰ فلسطینی را در نوار غزه به قتل رسانده و کمک‌های انسانی واردشده به غزه همچنان ناکافی است.

این سازمان در بیانیه‌ای، «ریخته‌شدن خون بیشتر در غزه، فلسطین» را محکوم کرد و گفت تیم‌های پزشکی آن همچنان در حال درمان فلسطینی‌هایی هستند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل و حملات پهپادی در ۱۹ نوامبر به‌شدت زخمی شده‌اند؛ حملاتی که به شهید شدن ده‌ها نفر و زخمی‌شدن ده‌ها تن دیگر انجامید.

بر اساس گزارش خبرنگار المیادین، موج حملات هوایی که دو روز پیش توسط ارتش اسرائیل علیه غزه انجام شد، به شهادت دست‌کم ۲۸ نفر منجر شده است.

این سازمان همچنین توضیح داد که تیم‌هایش از روز چهارشنبه مشغول درمان زنان و کودکانی بوده‌اند که دچار شکستگی‌های باز و زخم‌های ناشی از گلوله در اندام‌ها و سر خود شده‌اند.

پزشکان بدون مرز افزود که تیم‌های پزشکی فعال در کلینیک‌های میدانی بیمارستان کمال عدوان، بیمارستان الشفاء در شهر غزه، و بیمارستان ناصر در خان یونس، حداقل ۶ بیمار را درمان کرده‌اند؛ از جمله یک کودک ۱۵ ساله و مردی ۷۱ ساله که بر اثر حملات هوایی و تیراندازی‌های اسرائیل مجروح شده بودند.

به گفته این سازمان، بسیاری دیگر نیز در همین مراکز توسط تیم وزارت بهداشت و کارکنان بیمارستان الاهلی در شهر غزه درمان شده‌اند.

سازمان پزشکان بدون مرز تأکید کرد که «این حملات تازه‌ترین موج از خشونت اسرائیل در مجموعه‌ای از حملات علیه فلسطینیان در غزه است که تاکنون، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، به شهادت بیش از ۳۰۰ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۷۶۰ نفر از ۱۱ اکتبر گذشته تاکنون انجامیده است».

این سازمان افزود: «پس از دو سال جنگ و رعب بی‌وقفه، فلسطینی‌ها آواره و خسته شده‌اند و اکنون در آستانه زمستانی سخت، بدون نیاز‌های اساسی و در حالی که زیر حملات پراکنده اسرائیل در سراسر غزه قرار دارند، روزگار می‌گذرانند». این نهاد خواستار حمایت از همه غیرنظامیان، کارکنان سلامت و تأسیسات درمانی شد.

طبق اعلام دفتر رسانه‌ای دولت غزه، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر گذشته تا ۱۹ نوامبر جاری، رژیم اشغالگر اسرائیل ۳۹۳ مورد نقض ثبت‌شده در غزه مرتکب شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ غزه ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
کویت: حملات اسرائیل به غزه بی‌اعتنایی به تلاش‌های صلح منطقه‌ای است
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
آمریکا ۵۵ نهاد و فرد مرتبط با صنعت نفت ایران را تحریم کرد
تحلیلگر اسرائیلی: ترامپ دیگر روی اسرائیل حساب نمی‌کند
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
سنگاپور چهار شهرک‌نشین اسرائیلی را به دلیل خشونت علیه فلسطینیان تحریم کرد
سقوط سهام شرکت‌های دفاعی اروپا با اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره
آخرین اخبار
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
روسیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم بویژه از خاک افغانستان شد
وزیر ارتش آمریکا: جنگ‌های آینده هیبریدی خواهد بود
زلنسکی و اروپا در تلاش برای طرح جایگزین صلح آمریکا
واشنگتن پست: اوکراین بین امضای طرح صلح جدید یا رها شدن قرار گرفته است
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه طرح صلح برای اوکراین باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارد
نتانیاهو به الجولانی حمله کرد
حزب‌الله: مقاومت و وحدت تنها راه حفظ استقلال لبنان است
زلنسکی: با دو راهی از دست دادن شریک اصلی یا عزت کشور رو به رو هستیم
فشار واشنگتن بر اوکراین برای امضای توافق صلح با روسیه
احیاى روابط تجارى؛ توافق هند و طالبان براى فعال‌سازى مسیرهاى هوایى باری
کرملین: زلنسکی هم‌اکنون مذاکره کند
نخست‌وزیر انگلیس: اصل حاکمیت اوکراین غیرقابل مذاکره است
تماس رهبران اروپایی با زلنسکی؛ اروپا همچنان مخالف صلح فوری در اوکراین
اوکراین موافقت با طرح صلح ترامپ را تکذیب کرد
طرح آمریکا برای اوکراین هنوز به اتحادیه اروپا نرسیده است
عملیات گسترده برای بیرون آوردن پیکر فلسطینیان از زیر آوار غزه فردا آغاز می‌شود
ادامه قتل‌عام کودکان غزه با وجود آتش‌بس
آغاز عملیات بازیابی پیکر شهدای مدفون در آوارهای غزه
ریابکوف: مذاکره‌ای برای تمدید پیمان استارت نو با آمریکا در جریان نیست
هشدار صندوق نجات کودکان: مواد منفجره بزرگ ترین تهدید برای سلامت کودکان در افغانستان
روسیه چند روستا در شرق اوکراین را آزاد کرد
سقوط جنگنده هندی در نمایش هوایی دبی
تأکيد بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دیدار مقامات ایران و طالبان در جلال‌آباد