معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آتش‌سوزی در جنگل‌های هیرکانی، محمدرضا عارف در تماس‌های تلفنی جداگانه با استاندار مازندران و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، پس از دریافت آخرین گزارش‌های میزان خسارات وارده، و نحوه عملیات اطفای حریق در جنگل‌های هیرکانی، دستورات لازم را برای بسیج همه امکانات و تامین تجهیزات مورد نیاز اطفای حریق نیرو‌های امدادی را صادر کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این تماس‌های تلفنی بر بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های داخلی، استان‌های همجوار و همچنین هماهنگی و همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط با مشارکت مردمی تا زمان خاموشی کامل جنگل‌های هیرکانی تاکید کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس‌جمهور

