باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به امکان گسترش آتش در جنگل‌های الیت چالوس از انجام رایزنی‌های بین‌المللی برای جلب کمک جهت خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های «الیت» چالوس خبر داد.

او با اشاره به همکاری ویژه اعضای دولت افزود: مطابق هماهنگی‌های به عمل آمده فردا ۲ فروند هواپیما و یک هلی کوپتر به همراه ۸ نیرو به محل آتش سوزی اعزام خواهند شد.

وی از پیگیری‌های مستمر وزیر امور خارجه قدردانی و تصریح کرد: همراهی و همدلی مردم منطقه به ویژه استاندار مازندران در کنترل وضعیت بحرانی در منطقه بسیار موثر بوده است و ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست