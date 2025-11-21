وزیر خارجه رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد تل‌آویو فعلا برنامه‌ای برای حمله به ایران ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -گدعون ساعر، وزیر خارجه رژیم تروریستی مدعی شد: «ما توهم نداریم که تهدید ایران از بین خواهد رفت، اما در حال حاضر قصد حمله کردن به ایران را نداریم.»

او در اظهاراتی که روزنامه جروزالم پست منتشر کرده، گفت: «برای متقاعد کردن جهان باید نشان دهیم که به طرح رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، یک فرصت واقعی داده‌ایم.»

ساعر ادامه داد که «واشنگتن به‌جای اسرائیل دربار غزه تصمیم‌گیری نمی‌کند و ما در برابر هرگونه نقض، به‌شدت واکنش نشان داده‌ایم.»

ساعر مدعی شد: «اگر حماس خلع سلاح نشود، واشنگتن از ازسرگیری عملیات نظامی در غزه حمایت خواهد کرد.»

پیش از این «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با اکونومیست در پاسخ به سؤالی در خصوص آمادگی برای حمله احتمالی رژیم صهیونیستی گفت: ما نسبت به جنگ قبلی آماده‌تر هستیم و موشک‌های ما از نظر کمیت و کیفیت، بهتر هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما در طول جنگ ۱۲ روزه درس‌های زیادی آموختیم، نقاط ضعف و قوت خود و همچنین نقاط ضعف رژیم صهیونیستی را شناختیم؛ روی همهٔ این موارد کار کرده‌ایم و کاملاً آماده هستیم. حتی آماده‌تر از دفعهٔ قبل.

منبع: النشره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
ولی ما قصد کن فیکون کردنتان را داریم
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
برنامه داره
جرأت نداره
۱
۲
پاسخ دادن
