در میانه افزایش تنش‌ها بین واشنگتن و کاراکاس، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در آینده نزدیک با همتای ونزوئلایی خود گفت‌و‌گو خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا مطرح شده، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که به زودی با نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود صحبت خواهد کرد.

ترامپ در مصاحبه‌ای با رادیو فاکس گفت: «من در آینده‌ای نه چندان دور با او صحبت خواهم کرد». او از بیان اینکه در مورد چه چیزی با رئیس جمهور ونزوئلا صحبت خواهد کرد، خودداری کرد و گفت که موضوع بحث‌ها را فاش نخواهد کرد.

رئیس جمهور آمریکا با تکرار فهرست بلندی از ادعا‌های خود درباره ونزوئلا، از جمله اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر، گفت: «نمی‌توانم به شما بگویم چه چیزی به او خواهم گفت، اما حرف‌های بسیار مشخصی برای گفتن دارم». 

مادورو روز دوشنبه هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی آمریکا در کشورش به منزله «پایان سیاسی» ترامپ خواهد بود و افزود که حلقه‌های اطراف ترامپ در حال «تحریک» او برای انجام یک اقدام مسلحانه هستند. به گفته مادورو، این اقدام مسلحانه می‌تواند رئیس جمهور آمریکا را «به پرتگاه» بکشاند.

رئیس جمهور ونزوئلا تصریح کرد: «تلاشی از سوی افراد قدرتمند در آمریکا برای نابودی ترامپ با استفاده از ونزوئلا وجود دارد. آنها می‌خواهند ترامپ جدی‌ترین اشتباه تمام عمرش را مرتکب شود و خود را به صورت نظامی در برابر ونزوئلا قرار دهد، اقدامی که پایان سیاسی او خواهد بود. او تحت فشار و تحریک قرار گرفته است.»

منبع: آناتولی

