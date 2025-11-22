\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af \u0628\u062e\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0634\u06cc\u0645\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c\u0627\u0628 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0648\u0636\u0639 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0634\u062f\u062a \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0641\u0631\u0648 \u0631\u06cc\u062e\u062a\u0646 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u200c \u0686\u0646\u062f \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u062c\u0627\u0648\u0631 \u0634\u062f.\n