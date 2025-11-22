باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
انفجار کارخانه‌ای در پاکستان + فیلم

در یک کارخانه‌ای در پاکستان حادثه انفجار رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اثر انفجار دیگ بخار در یک کارخانه مواد شیمیایی در پنجاب پاکستان بیش از ۳۰ نفر کشته و زخمی شدند.

همچنین وضع برخی از مصدومان بحرانی اعلام و شدت انفجار باعث فرو ریختن دیوار‌ چند خانه مجاور شد.

