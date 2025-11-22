مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس درباره ابعاد مختلف مدیریت خود در این باشگاه و عملکرد خود در جذب بازیکنان توضیحاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا درویش، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: هواداران استقلال به من گفتند که بیایید و مدیرعامل تیم ما شوید. اکثر تیم‌های بالای جدول خواهان من بودند، اما تصمیم داشتم که استراحت کنم.

درویش گفت: اگر می‌دانستیم کارتال می‌رود که لیست او را جذب نمی‌کردیم. از روزی که آمدم انواع بدهی‌ها را پرداخت کردم.

او بیان کرد: فخریان در لیست کارتال نبود و استیلی گفت: او تلنت است که ما جذبش کردیم. کلمه "تلنت" را من از خود حمید استیلی یاد گرفتم.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: کارتال قصد بازارگرمی نداشت و دچار مشکلات خانوادگی بود. کارتال قبل از جنگ گفت که نمی‌خواهم بمانم و بعد دیگر ۱۰۰ درصد شد. برای پسرش ۶ ماه حکم زندان صادر شده بود و نمی‌توانست اینجا بماند.

درویش تصریح کرد: بعد از کارتال، ما سراغ اوسمار رفتیم و توافق کردیم که جنگ شد و پشیمان شد. توافق ما با اوسمار حدود ۱/۸۰۰ میلیون دلار بود. من کوچک‌ترین مشکلی با اوسمار نداشتم. چه کسی او را به پرسپولیس آورد؟ مگر من نبودم؟

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: روز جمعه مشکل مالیاتی برانکو را حل کردیم. او گفت مشکلات مالیاتی من حل شود، به ایران خواهم آمد، اما بعد گفت قصد حضور در ایران را ندارم. هاشمیان قبلا گفته بود با این که دستیار برانکو باشد مشکلی ندارد و ما هفته چهارم بود که با برانکو مذاکره کردیم، اما قبول نکرد.

درویش درباره اینکه چگونه پرسپولیس به نام وحید هاشمیان رسید؟ گفت: من ۳ گزینه داخلی به هیئت مدیره باشگاه معرفی کردم. با توجه به اینکه هاشمیان تجربه ملی خوبی داشت و با بازیکنان بزرگی کار کرده است و همچنین خودش بازیکن بزرگی بوده است، روی نام او به توافق رسیدیم. حمید استیلی اولین نفری بود که با ایشان حرف زد و به توافق رسید. با کریم باقری بار‌ها برای هدایت تیم پرسپولیس صحبت کردیم و قبول نکرد. به عارف آقاسی گفتم از نظر قیمت تو باید پایین‌تر از کنعانی و پورعلی گنجی دریافتی داشته باشد و ما بالای شصت میلیارد داخل باشگاه نداریم.

او افزود: از هواداران عذرخواهی می‌کنم که سقف قرارداد را رعایت کردم! سقف قرارداد به ما اجازه نمی‌داد که با دانیال اسماعیلی فر، ترابی و بیرانوند تمدید کنم. الان برگردم سقف را رعایت نمی‌کنم و پشیمان هستم!

درویش بیان کرد: پیش از عقد قرارداد با اسماعیل کارتال؛ با والتر ماتزاری مذاکرات خوبی داشتیم و حتی ایشان اعلام کرد که عکس او را در رسانه رسمی باشگاه منتشر کنیم، اما مخالفت کردم و گفتم تا امضا نکنیم چیزی نمی‌گوییم. شرط ایشان این بود که از فصل جدید روی نیمکت پرسپولیس بشیند که همه چیز را خراب کرد.

درویش درباره وضعیت سلامتی اوریه گفت: ما نمی‌دانستیم که اوریه هپاتیت دارد. البته این بیماری در فوتبال ایران سابقه داشته و مشکلی برای بازی کردن ایجاد نمی‌کند. همین الان در لیگ ایران بازیکن ایرانی داریم که با همین بیماری بازی می‌کند و هیچ مشکلی ندارد. او در بالاترین سطح فوتبال دنیا بازی کرده است و مشاهده کردید که با خوردن دارو‌ها دوباره به شرایط بازی رسید.

مدیرعامل سابق پرسپولیس در واکنش به حواشی پرونده نبیل باهویی گفت: در یک برنامه تلویزیونی ۵۳ بار درباره پرونده نبیل باهویی صحبت شده است. جعل پرونده مصدومیت نبیل باهویی چه سودی برای پرسپولیس داشت که ما انجام بدهیم؟

او درباره حواشی تغییر مالکیت باشگاه پرسپولیس گفت: هم هلدینگ خلیج فارس و هم کنسرسیوم بانکی هر ۲ خواهان باشگاه پرسپولیس بودند.

درویش بیان کرد: وحید هاشمیان به من گفت هر وقت بخواهید من جدا می‌شوم.

مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: یکی از بهترین ادوار جذب بازیکن برای پرسپولیس در این فصل بود. با شهریار مغانلو به توافق رسیده بودیم، اما باشگاه الاتحاد کلبا اجازه جدایی نداد. دورسون هم که با هاشمیان به مشکل خورد. روز‌های اول همه می‌گفتند باکیچ بازیکن خوبی نیست، اما الان ستاره تیم است و کسی نمی‌گوید دست شما درد نکند!

درویش درباره ارتباط با هوادار متمول گفت: هوادار متمول را از سال ۱۳۶۴ می‌شناسم. او یک سال است که با باشگاه و با خود من قطع رابطه کرده است. او می‌گوید من پول دادم که چرخ باشگاه بچرخد، اما همه از من انتقاد کردند. او فقط به بازیکنان جوان و مستعد کمک کرده است و برای بازیکنان جوان خانه فراهم می‌کرد.

درویش بیان کرد: یکی از مدیران اسبق پرسپولیس در سال ۹۴ و ۹۵، سه اوکراینی پرسپولیس جذب کرد و هیچ کدام بازی نکردند و هر کدام مبالغ زیادی دریافت کردند و جدا شدند. شما با جعل قرارداد آبروی ایران را برده‌اید، اما الان روی نبیل باهویی زوم کرده‌اید.

درویش درباره اینکه چرا پرسپولیس مهاجم نخرید؟ گفت: هاشمیان در اردوی ترکیه به اعضای هیئت مدیره یک مهاجم را معرفی کرد که قیمت خیلی زیادی داشت و نمی‌توانستیم آن را جذب کنیم. با آلکاسر هم مذاکره کردیم، اما توافق نشد. با یک بازیکن به توافق رسیدیم که مادربزرگش گفته بود به ایران نرود! قرار شد در قرارداد جمال لوئیس بندی بگذاریم که اگر مصدوم شد قرارداد او فسخ شود، اما قبول نکرد.

او درباره پرونده‌های حقوقی باورنکردنی پرسپولیس گفت: یکی از شاکیان به دلیل بدهی چهار میلیارد تومانی، ۵۵ میلیارد تومان علیه باشگاه حکم گرفته است.

مدیرعامل سابق پرسپولیس گفت: بیرانوند می‌خواست به استقلال برود. شیرینی دادن به بیرانوند اصلا چنین چیزی وجود نداشت. ما از تراکتور، ترابی را خواستیم که موافقت نشد.

درویش گفت: دوست نداشتم به من" پرز "بگویند. چه کوتاهی در دوران خودم برای پرسپولیس کردم که انتظار داشتند استعفا بدهم؟ من رضا درویش هستم نه شخص دیگری. من برای موفقیت پرسپولیس تلاش کردم و همین الان هم هوادار پرسپولیس هستم. برخی دوست نداشتند من در این باشگاه بمانم، چون برخی پرونده‌ها را دنبال می‌کردم که نباید می‌کردم!

مدیرعامل سابق پرسپولیس درباره مجتبی فخریان و پرداخت رضایتنامه این بازیکن گفت: فخریان را خیلی از باشگاه‌ها می‌خواستند. در یک برنامه به شکل غیر اخلاقی این پرونده را دنبال کردند. خیلی از باشگاه‌ها با رقم‌های بیشتر به دنبال او بودند.

او بیان کرد: برای فسخ قرارداد بازیکنان باید ۱۲۰ میلیارد پرداخت می‌کردیم که به ۶۰ میلیارد تومان کاهش دادیم. این خسارت‌ها به من ربطی ندارد، به مربی مربوط است که نیازی به این بازیکنان نداشت.

درویش عنوان کرد: فکر نمی‌کنم مدیر تیم جدیدی بشوم، پیمان حدادی مدیر جوان و خوبی است که می‌تواند در باشگاه پرسپولیس موفق باشد.