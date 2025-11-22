شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم یادواره بزرگ شهدای اقتداربه مناسبت نخستین روز هفته بسیج همزمان با ایام فاطمیه (س) را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره بزرگ شهدای اقتدار با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر شهرستان هریس و بزرگداشت فرماندهان و شهیدان جنگ ۱۲ روزه با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار محمود چهار باغی برگزار شد. در این مراسم رئیس اداره آموزش قرارگاه مرکزی و عملیاتی خاتم‌الانبیاء کشور (فرمانده توپخانه و موشکی نیروی قدس سپاه پاسداران در محور مقاومت) وبا نوای دلنشین مداح اهل‌بیت علیهم السلام کربلایی علی برادری وبا حضور اقشار مختلف مردم درمسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله شهید باهنر هریس (قنبرلو) حضور داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س) در هریس + عکس

مراسم یادواره شهدای اقتدار

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س)

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س)

مراسم یادواره شهدای اقتدار در هریس

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س)

مراسم یادواره شهدای اقتدار

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س)

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س) در هریس + عکس

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س) در هریس + عکس

مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، مراسم یادواره شهدا
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
برگزاری یادواره سردار شهید باقر سلیمانی در شهر خشت همزمان با هفته دانش آموزی + عکس
شهروندخبرنگار اصفهان؛
برگزاری مراسم یادواره شهدا و ۲۰ شهید حسین آباد کویر در آران و بیدگل + فیلم
شهروندخبرنگار قزوین؛
برگزاری مراسم یادواره شهدای شهرستان آوج در قاب دوربین شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س) در هریس + عکس
آخرین اخبار
مراسم یادواره شهدای اقتدار به مناسبت نخستین روز هفته بسیج و ایام فاطمیه (س) در هریس + عکس
وداع هریسی‌ها با شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس
پخت سمنو در فولادشهر به مناسبت دهه فاطمیه + فیلم
گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس
اهالی بهشت به شهر وزوان رسیدند + فیلم
تشییع شهیدان گمنام فاطمی در روستای ده محمد عشق آباد + فیلم
سنگ تمام آران و بیدگلی‌ها در مراسم استقبال از شهیدان گمنام + فیلم