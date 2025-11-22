باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم یادواره بزرگ شهدای اقتدار با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر شهرستان هریس و بزرگداشت فرماندهان و شهیدان جنگ ۱۲ روزه با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار محمود چهار باغی برگزار شد. در این مراسم رئیس اداره آموزش قرارگاه مرکزی و عملیاتی خاتم‌الانبیاء کشور (فرمانده توپخانه و موشکی نیروی قدس سپاه پاسداران در محور مقاومت) وبا نوای دلنشین مداح اهل‌بیت علیهم السلام کربلایی علی برادری وبا حضور اقشار مختلف مردم درمسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله شهید باهنر هریس (قنبرلو) حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

