فرمانده انتظامی اسلام آبادغرب از قتل یک پزشک متخصص قلب و عروق در این شهرستان و به دنبال اختلافات ملکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حیدر حق جویان شامگاه جمعه اظهار داشت: به دنبال وقوع حادثه تیراندازی که شامگاه امروز ( جمعه ۳۰ آبان) در یکی از روستاهای شهرستان اسلام آبادغرب به وقوع پیوست، تیم هایی از ماموران پلیس به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک پزشک متخصص قلب و عروق در یکی از روستاهای اسلام آبادغرب از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

سرهنگ حق جویان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس حاکی از این است که پزشک مقتول با برادر زاده های خود دچار اختلافات ملکی بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب با اشاره به اینکه ۲ نفر مظنون به قتل پزشک متخصص قلب و عروق هستند، از دستگیری یکی از آن ها با تلاش ماموران پلیس خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری دیگر فرد مظنون ادامه دارد.

وی در پایان گفت: پس از مشخص شدن زوایای مختلف پرونده قتل این پزشک اسلام آبادی، نتیجه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

منبع: پایگاه خبری پلیس