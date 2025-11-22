باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود؛ اجرای برنامه پنج ساله هفتم آغاز شده، اما همچنان این بند قانونی به شکل نهایی اجرایی نشده است و برای اجرای آن وعده‌های مختلف داده می‌شود.

در بیمه شخص ثالث راننده محور رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور که خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری بیشتر به سراغ پرویز خسروشاهی رئیس کل بیمه مرکزی رفت او بیان کرد: تلاش ما این است که در خصوص بیمه شخص ثالت راننده محور آیین‌نامه و مقررات مورد نیاز را تا آخر سال به نتیجه برسانیم البته که مصوبه دولت در این زمینه هم نیاز است.

او افزود: اگر بتوانیم این موارد را به نتیجه برسانیم سعی میکنیم حق بیمه سال آینده بر اساس راننده محوری باشد و هرکس که ریسک بالایی دارد حق بیمه بیشتری پرداخت کند.

کارشناسان بر این باورند بیمه شخص ثالث راننده محور دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به رانندگان کمک کند؛ بر این اساس هزینه‌های بیمه برای رانندگان با سابقه خوب معمولاً کمتر از بیمه‌های سنتی است، که موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود همچنین این نوع بیمه می‌تواند رانندگان را به رعایت قوانین و رفتار ایمن در جاده‌ها تشویق کند.

پیش از این هم صادقی کارشناس صعنت بیمه در خصوص مزایای اجرای این بند قانونی گفته بود: با نگاهی دقیق به ماده ۱۸ قانون شخص ثالث، مشخص می‌شود که بیمه نامه باید بر اساس ویژگی‌های خودرو و همچنین ویژگی‌های راننده تنظیم شود و لذا از دیدگاه تعیین حق بیمه طبق قانون باید بیمه نامه‌های صادره، هم خودرو محور و هم راننده محور باشند بند قانونی که اجرا نشده است.

این کارشناس صنعت بیمه افزود: در بیمه شخص ثالث راننده محور راننده‌ای که خوب رانندگی می‌کند یک امتیاز دریافت کرده و در نهایت قیمت کمتری برای بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کند. پیش بینی می‌شود در صورت اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور بانوان موفقیت بیشتری داشته باشند، زیرا معمولا رانندگان محتاط‌تری هستند و به همین جهت می‌توانند از این طرح به نفع خود استفاده کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام اجرای بیمه شخص ثالت محقق خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی بر زمین مانده خواهد بود.