باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی با اعلام اینکه موضوع از ساعات اولیه وقوع حادثه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، اظهار کرد: از همان آغاز آتشسوزی، رئیس حوزه قضایی مرزنآباد با حضور در محل و صدور دستورات لازم، پیگیریهای قضایی را جهت صیانت از حقوق عامه، حفاظت از انفال و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی آتشافروزی عمدی آغاز کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اهمیت حادثه، به دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضایی بخش مرزن آباد نیز مأموریت ویژه داده شد؛ تا فوراً در محل حاضر شده و بهصورت میدانی و مستمر روند مهار آتش و پیگیریهای قضایی را مدیریت و نظارت کنند.
وی با اشاره به گزارشهای میدانی و مشاهدات رئیس حوزه قضایی مرزنآباد، بیان کرد: نیروهای لشکری، کشوری و مدیران استانی و شهرستانی و همچنین مردم محلی در منطقه حضور دارند و با وجود شرایط بسیار سخت و صعبالعبور بودن منطقه، تمام تلاش خود را برای فرونشاندن آتش به کار گرفتهاند. متأسفانه به دلیل شرایط توپوگرافی، وزش باد و وجود برگهای خشک، آتش همچنان در برخی نقاط فعال است.
پوریانی با تأکید بر اینکه ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و همه دستگاههای ذیربط در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: در عملیات اطفای حریق، چندین بالگرد بهکار گرفته شده و از امروز نیز برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصههای جنگلی، از هواپیمای مخصوص با ظرفیت ذخیره ۴۰ تُن آب استفاده شده است.
وی افزود: تاکنون شخص یا اشخاصی بعنوان عامل آتشسوزی شناسایی نشدهاند؛ با این حال به دستور مقام قضایی، چندین مأمور نیروی انتظامی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در محل مستقر شدهاند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، گفت: براساس این ماده، هر فردی که بهصورت عمدی در جنگلها اقدام به ایجاد آتشسوزی کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
پوریانی اضافه کرد: طبق تبصره همین ماده، در مواقع بروز آتشسوزی، تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری، کشوری و نیروهای شهرداری که در نزدیکی محل حادثه هستند، مکلفند با تمام امکانات موجود برای مهار آتش اقدام کنند و در صورت مسامحه یا قصور، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی با ابراز نگرانی از تهدیدات ناشی از گسترش آتش در جنگلهای ارزشمند هیرکانی، تأکید کرد: دستورات لازم برای شناسایی دقیق عاملان احتمالی آتشسوزی و همچنین رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی مدیران و مأموران صادر شده است.
عملیات اطفای حریق در جنگل الیت وارد مرحله جدیدی شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس که امروز صبح با حضور مسوولان ملی و استانی در الیت برگزار شد، گفت که با تصمیمیات اتخاذ شده در این جلسه، عملیات اطفای حریق در عرصه های جنگلی "الیت" مرزن آباد وارد مرحله جدیدی شده است.
استقرار بالگرد هلالاحمر و اجرای چندین مرحله آبگیری
رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: در روز ۲۷ آبان، یک فروند بالگرد هلالاحمر از ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۸:۴۰ در عملیات حضور و آبگیری و تخلیه آب را انجام داد، در روز ۲۸ آبان نیز همین بالگرد از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ توانست ۷ مرحله آبگیری و تخلیه آب در نقاط بحرانی حریق انجام دهد.
خدمات امدادی و انتقال مصدوم
محمودی درباره خدمات درمانی ارائه شده اظهار کرد: در جریان این حادثه تاکنون ۵ نفر دچار آسیب شدهاند، ۴ نفر توسط تیمهای امدادی به صورت سرپایی درمان شدند و یک مصدوم دچار تنگی نفس نیز توسط آمبولانس پایگاه کندوان منتقل و سپس تحویل اورژانس شده است.
تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران کشور در روستای الیت مازندران
ستاد مدیریت بحران کشور ساعت ۷ صبح امروز در روستای الیت مازندران با حضور استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و به ریاست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد.
تیمهای عملیاتی ترکیه و هوافضای سپاه وارد منطقه شدند
استاندار مازندران نیز در رابطه با ادامه آتش سوزی در منطقه الیت گفت: حدود ۸ هکتار از جنگلهای الیت دچار حریق شده است.
او افزود: امروز تیمهای عملیاتی کشور ترکیه سازمان هوافضا سپاه و ارتش وارد منطقه شدند و تا دقایقی دیگر عملیات هوایی اطفای حریق آغاز خواهد شد.
به گفته استاندار مازندران، ۴۰۰ نیرو بهطور کلی از سایر استانها برای امدادرسانی و مهار آتش وارد منطقه شدند؛ در حال حاضر آتش بهصورت لکهای وجود دارد و نیروهای امدادی و عملیاتی توانستهاند تا حدودی آن را کنترل کرده و جلوی گسترش آتش را بگیرند.