باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پوریانی با اعلام اینکه موضوع از ساعات اولیه وقوع حادثه در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است، اظهار کرد: از همان آغاز آتش‌سوزی، رئیس حوزه قضایی مرزن‌آباد با حضور در محل و صدور دستورات لازم، پیگیری‌های قضایی را جهت صیانت از حقوق عامه، حفاظت از انفال و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی آتش‌افروزی عمدی آغاز کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اهمیت حادثه، به دادستان مرکز استان و رئیس حوزه قضایی بخش مرزن آباد نیز مأموریت ویژه داده‌ شد؛ تا فوراً در محل حاضر شده و به‌صورت میدانی و مستمر روند مهار آتش و پیگیری‌های قضایی را مدیریت و نظارت کنند.

وی با اشاره به گزارش‌های میدانی و مشاهدات رئیس حوزه قضایی مرزن‌آباد، بیان کرد: نیروهای لشکری، کشوری و مدیران استانی و شهرستانی و همچنین مردم محلی در منطقه حضور دارند و با وجود شرایط بسیار سخت و صعب‌العبور بودن منطقه، تمام تلاش خود را برای فرونشاندن آتش به کار گرفته‌اند. متأسفانه به دلیل شرایط توپوگرافی، وزش باد و وجود برگ‌های خشک، آتش همچنان در برخی نقاط فعال است.

پوریانی با تأکید بر اینکه ستاد بحران در منطقه تشکیل شده و همه دستگاه‌های ذی‌ربط در حال فعالیت هستند، تصریح کرد: در عملیات اطفای حریق، چندین بالگرد به‌کار گرفته شده و از امروز نیز برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر عرصه‌های جنگلی، از هواپیمای مخصوص با ظرفیت ذخیره ۴۰ تُن آب استفاده شده است.

وی افزود: تاکنون شخص یا اشخاصی بعنوان عامل آتش‌سوزی شناسایی نشده‌اند؛ با این حال به دستور مقام قضایی، چندین مأمور نیروی انتظامی برای برقراری نظم، امنیت و پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی در محل مستقر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، گفت: براساس این ماده، هر فردی که به‌صورت عمدی در جنگل‌ها اقدام به ایجاد آتش‌سوزی کند، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

پوریانی اضافه کرد: طبق تبصره همین ماده، در مواقع بروز آتش‌سوزی، تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری، کشوری و نیروهای شهرداری که در نزدیکی محل حادثه هستند، مکلفند با تمام امکانات موجود برای مهار آتش اقدام کنند و در صورت مسامحه یا قصور، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی با ابراز نگرانی از تهدیدات ناشی از گسترش آتش در جنگل‌های ارزشمند هیرکانی، تأکید کرد: دستورات لازم برای شناسایی دقیق عاملان احتمالی آتش‌سوزی و همچنین رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی مدیران و مأموران صادر شده است.

تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران کشور در روستای الیت مازندران

ستاد مدیریت بحران کشور ساعت ۷ صبح امروز در روستای الیت مازندران با حضور استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و به ریاست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تشکیل شد.

تیم‌های عملیاتی ترکیه و هوافضای سپاه وارد منطقه شدند

استاندار مازندران نیز در رابطه با ادامه آتش سوزی در منطقه الیت گفت: حدود ۸ هکتار از جنگل‌های الیت دچار حریق شده است.

او افزود: امروز تیم‌های عملیاتی کشور ترکیه سازمان هوافضا سپاه و ارتش وارد منطقه شدند و تا دقایقی دیگر عملیات هوایی اطفای حریق آغاز خواهد شد.

به گفته استاندار مازندران، ۴۰۰ نیرو به‌طور کلی از سایر استان‌ها برای امدادرسانی و مهار آتش وارد منطقه شدند؛ ‌در حال حاضر آتش به‌صورت لکه‌ای وجود دارد و نیروهای امدادی و عملیاتی توانسته‌اند تا حدودی آن را کنترل کرده و جلوی گسترش آتش را بگیرند.