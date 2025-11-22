باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - ابن حسام شاعر، عارف، فقیه و اندیشمند قرن هشتم هجری زاده دیار گلهای نرگس؛ او در یکی از روستاهای شهرستان خوسف دیده به جهان گشود.
از این شاعر پرآوازه اشعار و گنجینههای زیادی به یادگار مانده که خاوران نامه او جلوهای دیگر دارد.
خاوران نامه ۲۲ هزار بیت دارد که به تأسی از شاهنامه فردوسی و در رابطه با جنگهای حماسی حضرت علی (ع) با دشمنان است.
نام این شاعر بلند آوازه در کشورهای دیگر هم چشم نوازی میکند؛ ده نسخه از خاوران نامه در انگلیس و هند و سایر کشورها موجود است.
حالا ابن حسام خوانی در بین نوجوانان و جوانان مشتاقان زیادی پیدا کرده است.
ظهری سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی گفت: ابن حسام خوانی برای اولین بار در کشور، در شهر خوسف به میزبانی کتابخانهها برگزار میشود.
او افزود: ابن حسام خوانی یکی از محافل بزرگ ادبی استان محسوب میشود.
مقبره ابن حسام خوسفی همچون نگینی بر بلندای شهر خوسف واقع شده و مقصدی برای گردشگران و مسافران شده است.