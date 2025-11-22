معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: در حال حاضر مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

برچسب ها: ترافیک ، راهور
خبرهای مرتبط
از اول تا پنجم آذر طرح زوج و فرد از درب منازل تهرانی‌ها اجرا می‌شود
توقیف سمند حامل ۱۳۰۰ لیتر نفت سفید قاچاق در محور کرمان-ماهان
یک‌طرفه شدن چالوس برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۳ امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
گذشت عجیب فرزندان از اتهام پدر
درخواست دیه در پرونده مرگ ۲ ایرانی در خاک عراق
وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه
هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است
هوای پایتخت آلوده است/ امسال تهران چند روز هوای پاک داشت؟
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس
رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
آخرین اخبار
افزایش آلودگی هوای تهران با بروز وارونگی دما
۱۲ سورتی پرواز بالگرد‌های هلال‌احمر برای اطفای حریق جنگل‌های الیت چالوس
رایزنی با روسیه و ترکیه برای مهار آتش الیت
فرصت‌های جدیدی برای اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی در استان تهران وجود دارد
ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
آیین فاطمی «نذر مادری» با پخت سمنو، نماز باران و اجتماع فاطمی در تهران برگزار می‌شود
ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی کارگری در ۸ استان
انعقاد تفاهم‌نامه برای اشتغال مددجویان ترخیص‌یافته از یاورشهر‌ها در شهرداری تهران
هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه جرم است
درخواست دیه در پرونده مرگ ۲ ایرانی در خاک عراق
ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های الیت چالوس
گذشت عجیب فرزندان از اتهام پدر
هوای پایتخت آلوده است/ امسال تهران چند روز هوای پاک داشت؟
آزادی ۵۵ زندانی در جریان اجرای طرح پایش زندانیان
وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه
رایزنی بین‌المللی برای خاموش کردن آتش‌سوزی جنگل‌های چالوس
از اول تا پنجم آذر طرح زوج و فرد از درب منازل تهرانی‌ها اجرا می‌شود
مدارس استان تهران تعطیل نیست؛ مهد‌های کودک و پیش دبستانی تعطیل است
بدون همراهی مردم بر بحران‌های زیست‌محیطی فائق نمی‌شویم
۳ بالگرد هلال‌احمر به عملیات اطفای حریق منطقه جنگلی الیت پیوستند
در اوج آلودگی، شاخص آلاینده هوای تهران خطا داد
کارت امید مادر تا ۲ سالگی نوزاد ماهانه ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود
شهید اوج بندگی و مهاجر الی‌الله است
یک‌طرفه شدن چالوس برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۳ امروز