معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت در اولین روز از آذر ماه را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های حال حاضر شهر تهران گفت: در حال حاضر مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در ادامه گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، بزرگراه نواب صفوی از ۹ دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.