باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - یزدانی، کارشناس مسائل آب و حوزه انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل وضعیت کنونی بحران آب در کشور پرداخت و اظهار کرد: در ابتدا از خداوند میخواهیم که باران رحمتش را بر سر ما نازل کند تا از این مشکلات فاصله بگیریم. ما اکنون با چالش بحران آب مواجه هستیم که ناشی از عواملی است که خودمان رقم زدهایم و باید به آنها توجه کنیم.
او فزود: خشکسالی ناشی از سالها کمبود بارندگی، هوای نامنظم و افزایش دما، از جمله عواملی هستند که بر بحران آب تأثیرگذارند. بارشهای نامنظم و گرم شدن دما منابع آبی ما را تحت فشار قرار داده و توانایی تأمین آب برای کشاورزی و شرب را کاهش داده است.
یزدانی به آمارهای نگرانکننده اشاره کرد و گفت: سرانه بارندگی جهانی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیمتر است، در حالی که در ایران در خوشبینانهترین حالت این مقدار بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیمتر است. ما در ۶۰ سال اخیر تا این حد کاهش بارندگی را تجربه نکردهایم و در حال حاضر به ششمین سال خشکسالی وارد شدهایم و ۷۲ درصد نسبت به میانگین بلند مدت در بارندگی عقب هستیم.
او ادامه داد: متوسط مصرف آب در کشور ما ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است، در حالی که میانگین جهانی با آن عدد بارندگی ۱۷۰ لیتر است. این نشاندهنده ناترازی بین مصرف و منابع آب است.
یزدانی در خصوص راهکارهای مدیریت مصرف گفت: اعمال ۱۰ درصد مدیریت مصرف و صرفهجویی میتواند به کاهش بحران کمک کند. نصب ادوات کاهنده مصرف آب در منازل میتواند تا ۳۰ درصد منابع آبی را کاهش دهد. در سالهای گذشته، تهرانیها حدود ۶۵ میلیون متر مکعب صرفهجویی کردهاند.
او تأکید کرد: تغییر الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری ضروری است. اگر کشاورزی ۱۰ درصد منابع آبی خود را به سمت صنعت و خانوار سوق دهد، میتوانیم از بحران عبور کنیم.
یزدانی در پایان گفت: مدیریت منابع آبی و بهبود بهرهوری در کشاورزی و صنعت از اولویتهای اصلی کشور باید باشد. اگر این مسائل مورد توجه قرار نگیرند، با بحرانهای جدیتری مواجه خواهیم شد.