کارشناس مسائل آب و حوزه انرژی گفت: در حال حاضر به ششمین سال خشکسالی وارد شده‌ایم و ۷۲ درصد نسبت به میانگین بلند مدت در بارندگی عقب هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - یزدانی، کارشناس مسائل آب و حوزه انرژی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تحلیل وضعیت کنونی بحران آب در کشور پرداخت و اظهار کرد: در ابتدا از خداوند می‌خواهیم که باران رحمتش را بر سر ما نازل کند تا از این مشکلات فاصله بگیریم. ما اکنون با چالش بحران آب مواجه هستیم که ناشی از عواملی است که خودمان رقم زده‌ایم و باید به آنها توجه کنیم. 

او فزود: خشکسالی ناشی از سال‌ها کمبود بارندگی، هوای نامنظم و افزایش دما، از جمله عواملی هستند که بر بحران آب تأثیرگذارند. بارش‌های نامنظم و گرم شدن دما منابع آبی ما را تحت فشار قرار داده و توانایی تأمین آب برای کشاورزی و شرب را کاهش داده است.

یزدانی به آمار‌های نگران‌کننده اشاره کرد و گفت: سرانه بارندگی جهانی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلی‌متر است، در حالی که در ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت این مقدار بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر است. ما در ۶۰ سال اخیر تا این حد کاهش بارندگی را تجربه نکرده‌ایم و در حال حاضر به ششمین سال خشکسالی وارد شده‌ایم و ۷۲ درصد نسبت به میانگین بلند مدت در بارندگی عقب هستیم.

او ادامه داد: متوسط مصرف آب در کشور ما ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است، در حالی که میانگین جهانی با آن عدد بارندگی ۱۷۰ لیتر است. این نشان‌دهنده ناترازی بین مصرف و منابع آب است. 

یزدانی در خصوص راهکار‌های مدیریت مصرف گفت: اعمال ۱۰ درصد مدیریت مصرف و صرفه‌جویی می‌تواند به کاهش بحران کمک کند. نصب ادوات کاهنده مصرف آب در منازل می‌تواند تا ۳۰ درصد منابع آبی را کاهش دهد. در سال‌های گذشته، تهرانی‌ها حدود ۶۵ میلیون متر مکعب صرفه‌جویی کرده‌اند. 

او تأکید کرد: تغییر الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری ضروری است. اگر کشاورزی ۱۰ درصد منابع آبی خود را به سمت صنعت و خانوار سوق دهد، می‌توانیم از بحران عبور کنیم. 

یزدانی در پایان گفت: مدیریت منابع آبی و بهبود بهره‌وری در کشاورزی و صنعت از اولویت‌های اصلی کشور باید باشد. اگر این مسائل مورد توجه قرار نگیرند، با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد. 

برچسب ها: بارندگی ، خشکسالی
خبرهای مرتبط
فاجعه خشکسالی در لرستان؛ ۲۸۰ میلیارد تومان خسارت، زنگ خطر برای آینده کشاورزی!
مدیریت فشار آب ادامه خواهد داشت+ فیلم
هیچ نشانه‌ای از وقوع بارندگی در استان قم وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
آخرین اخبار
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم/ رشد ۷ درصدی پرواز‌ها نسبت به ماه گذشته+فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها تا پایان هفته آینده
عبور از شرایط ناترازی گاز از طریق اطلاعات مکانی (GIS)
تمامی محورهای ورودی تهران قفل شد
امکان تماس ایرانیان خارج از کشور با «فواد ۱۲۸» فراهم شد
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین