باشگاه خبرنگاران جوان- احمدعلی فیروزجایی، معاون دادستان تهران در امور زندانها، گفت: در جریان اجرای این طرح و با پیگیری قضات ناظر زندان و شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندانها، ۵۵ نفر از زندانیان مستحق آزادی یا واجد شرایط مساعدت مالی شناسایی شدهاند و با ایجاد زمینههای لازم، مقدمات آزادی آنان فراهم گردید.
فیروزجایی افزود: همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلامالله علیها، جلسهای با حضور خیرین نیکاندیش برگزار شد که در آن با ارائه کمکهای بلاعوض بیش از ۶ میلیارد تومان، هزینههای مربوط به آزادی این زندانیان تأمین شد و انشاءالله این افراد طی روزهای آینده به آغوش خانوادههای خود بازخواهند گشت.
وی با اشاره به اهمیت اجتماعی این اقدام گفت: از میان این افراد، ۱۲ نفر از بانوان زندانی هستند که مادر و سرپرست خانوار میباشند و آزادی آنان علاوه بر خودشان، نقشی مهم در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت.
معاون دادستان تهران ضمن تقدیر از خیرین حسینی و فاطمی که در این اقدام انساندوستانه با روحیه نوعدوستی و بدون هیچ چشمداشت، زمینه آزادی این افراد را فراهم کردند، از خداوند منان خواست بهترین پاداش الهی را به آنان عطا فرماید.
فیروزجایی در پایان تأکید کرد: این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری، کرامتمحوری و حمایت از خانواده زندانیان انجام شده و با تداوم طرح پایش، روند رسیدگی و آزادی محکومان واجد شرایط با دقت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.