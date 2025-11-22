نازنین زهرا دختری از طبس که حمایت هایِ همیشگی خانواده اش با استعدادهای ورزشی و علمی اش عجین شده و اکنون افتخارات فراوانی را به نامش ثبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - هر توپ، هر ضربه گامی به سوی رویا؛ در طبس دختر ۱۱ ساله با عشق تمرین می‌کند؛ نازنین زهرا شریفی.

در خانه تلاش و پشتکار بخشی از زندگی نازنین زهراست؛ خانواده‌اش حامی رویایی هستند که با تمرین و نظم معنا گرفته است.

در خانه‌ای پر از آرامش و حمایت مسیر رشد نازنین زهرا شکل می‌گیرد.مادر از رضایت کامل خود از فرزندش می‌گوید و پدر تمام امکانات تمرینی را برای نازنین زهرا فراهم کرده است.

در کنار ورزش نازنین زهرا در درس هم می‌درخشد؛ شاگرد ممتازی که تلاش و نظم را با هم معنا کرده است.در سالن تنیس روی میز طبس نازنین زهرا هر روز با انگیزه تمرین می‌کند.

پناهی رئیس اداره ورزش و جوانان طبس گفت: نازنین زهرا اولین مدال آور هوپس دختران خراسان جنوبی و اولین دعوت شده به اردوی تیم ملی هوپس دختران استان است.

نازنین زهرا می‌گوید: عنوان‌ها و مقام‌های زیادی دارم که مهمترین آن در شهر قزوین است که از بین ۱۴۴ نفر مقام سوم کشوری هوپس را کسب کردم.

او ادامه می‌دهد: هدف من پوشیدن پیراهن تیم ملی و بالا بردن پرچم ایران در جهان است.

از خانه تا سالن تمرین نازنین زهرا شریفی ثابت کرده است که مسیر رشد و پیشرفت همچنان ادامه دارد.

بر بلندای سکویِ علم و ورزش با حمایت‌های خانواده
