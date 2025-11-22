یک منبع از میان مقامات عالی رتبه کاخ سفید گفت که اوکراینی‌ها با توجه به ضعف موقعیت فعلی ولودیمیر زلنسکی، مجبور به پذیرش توافق صلح خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش پولیتیکو، دولت واشنگتن معتقد است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به دلیل رسوایی فساد در این کشور، مجبور به پذیرش طرح جدید آمریکا برای حل و فصل درگیری در اوکراین خواهد شد.

به گفته این روزنامه، آمریکا معتقد است که "لحظه اعمال فشار بر اوکراین برای دستیابی به یک توافق صلح نزدیک است، زیرا ولودیمیر زلنسکی به ویژه در داخل کشور ضعیف است و درگیر رسوایی فسادی است که مستقیم‌ترین تهدید برای رهبری اوست. " یک منبع از میان مقامات عالی رتبه کاخ سفید گفت: "اوکراینی‌ها با توجه به ضعف موقعیت فعلی زلنسکی، مجبور به پذیرش [این توافق] خواهند بود. "

در این مقاله اشاره شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا "به زلنسکی تا ۲۴ نوامبر فرصت داده است تا [این طرح] را امضا کند یا خطر از دست دادن حمایت اطلاعاتی و نظامی آمریکا را به جان بخرد. " یک مقام آمریکایی تأکید کرد: «به اوکراینی‌ها قویاً القا شده بود که ایالات متحده از آنها انتظار دارد با یک توافق صلح موافقت کنند.» او افزود: «هرگونه تغییری [در این طرح] توسط خود رئیس جمهور [ایالات متحده] تعیین خواهد شد.»

به گفته یک منبع در پولیتیکو از مقامات اروپایی، «آمریکایی‌ها با زبان فشار با اوکراین صحبت می‌کنند»، زیرا به کی یف «تنها یک گزینه داده شده است: امضای طرح فوق‌الذکر».

بحران عمیق در دولت اوکراین با افشای فساد در حلقه داخلی زلنسکی آغاز شد. در حال حاضر، کار پارلمان متوقف شده است و چندین قانونگذار، از جمله برخی از اعضای حزب حاکم «خدمتگزار مردم»، خواستار استعفای رئیس دفتر او، آندری یرماک هستند که ممکن است در فساد دست داشته باشد. با این حال، زلنسکی از برکناری یرماک خودداری کرده است.

طرح جدید آمریکا برای اوکراین

در ۲۰ نوامبر، در جلسه‌ای در کی‌یف، یک هیئت آمریکایی به رهبری دانیل دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده طرح ترامپ برای حل و فصل درگیری را به زلنسکی ارائه کرد. به گزارش فایننشال تایمز، طرح صلح ۲۸ ماده‌ای که توسط ترامپ تصویب شده، خواستار امتیازات قابل توجهی از سوی کی‌یف است.

روز بعد، رویترز گزارش داد که دولت آمریکا از اوکراین خواسته است تا ۲۷ نوامبر این طرح را امضا کند و تهدید کرده است که در غیر این صورت، ارسال اسلحه و تبادل اطلاعات را متوقف خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جلسه‌ای با شورای امنیت این کشور گفت که طرح صلح ۲۸ ماده‌ای آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز حل و فصل مسالمت‌آمیز در اوکراین باشد. رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: «اما این متن به طور مفصل با ما مورد بحث قرار نگرفته است و می‌توانم حدس بزنم چرا. من معتقدم دلیل آن این است: دولت آمریکا هنوز توافق طرف اوکراینی را تضمین نکرده است. اوکراین مخالف آن است.»

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
زلنسکی: با طرف‌های آمریکایی و اروپایی برای دستیابی به صلح همکاری می‌کنیم
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
