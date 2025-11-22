\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0-\u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647\u060c \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062a\u0627 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0637\u0641\u0627\u06cc \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u062c\u0646\u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u06cc\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n