باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آخرین وضعیت آتش‌سوزی در الیت مرزن‌آباد + فیلم

استاندار مازندران گفت: ۸ هکتار از جنگل‌های الیت دچار حریق شد، و دو هواپیمای ایلوشین سپاه و ارتش و یک هلی‌کوپتر ترکیه امروز عملیات اطفای حریق را آغاز می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان استاندار مازندران گفت: امروز تیم‌های عملیاتی کشور ترکیه، سازمان هوافضای سپاه و ارتش وارد منطقه شدند و تا دقایقی دیگر عملیات هوایی اطفای حریق جنگل‌های الیت آغاز خواهد شد.

 

مطالب مرتبط
آخرین وضعیت آتش‌سوزی در الیت مرزن‌آباد + فیلم
young journalists club

آخرین خبرها از حریق جنگل‌های چالوس؛ دامنه آتش کمتر شد

آخرین وضعیت آتش‌سوزی در الیت مرزن‌آباد + فیلم
young journalists club

عملیات گسترده مهار آتش در جنگل الیت/ مصدومیت ۲۰ همیار طبیعت

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
انفجار کارخانه‌ای در پاکستان + فیلم
۸۸۸

انفجار کارخانه‌ای در پاکستان + فیلم

۰۱ . آذر . ۱۴۰۴
صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم
۶۴۷

صهیونیسم فقط بر یک اصل پایبند است؛ قوم برگزیده + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
شباهت جالب انسان به کیهان + فیلم
۶۲۸

شباهت جالب انسان به کیهان + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگرانی آمریکا از ساختار مالی چین + فیلم
۶۰۳

نگرانی آمریکا از ساختار مالی چین + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش‌ها به طرح آمریکا در خصوص آتش‌بس غزه + فیلم
۵۹۲

واکنش‌ها به طرح آمریکا در خصوص آتش‌بس غزه + فیلم

۳۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.