باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمدحسن ابوترابیفرد رییس شورای فرهنگ عمومی استان تهران در جلسه فرهنگ عمومی استان تهران، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: ظرفیت شورای فرهنگ عمومی، چه در سطح استان و چه در شهرستانها و بخشها، باید بیش از گذشته مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ چرا که این جلسات آثار ارزشمندی در ارتقای سطح علمی، فرهنگی و مدیریتی دستگاهها دارد.
وی افزود: غنای جلسات فرهنگی، برنامهریزی دقیق و توجه به اولویتهای معنوی و اجتماعی میتواند نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش آرامش اجتماعی ایفا کند.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان تهران تاکید کرد: اگر جلسات شورا با محتوای غنی، اولویتمحور و دقیق همراه باشد، میتواند در ارتقای فرهنگ استان و حتی کشور اثرگذار باشد.
وی اظهار کرد: پخش منظم این جلسات از رسانهها، مشروط بر تقویت محتوا و ارتقای سطح مباحث، میتواند به الگویی موثر در معرفی برنامههای فرهنگی تبدیل شود.
حجت الاسلام ابوترابیفرد با اشاره به گزارش ارائهشده در زمینه سلامت اجتماعی ادامه داد: موضوع سلامت از جمله دغدغههای مشترک همه اقشار جامعه است و باید با نگاهی دقیقتر و کارشناسانهتر به آن پرداخته شود.
وی اضافه کرد: قانونمداری، پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی و تأمین آرامش عمومی، از اصول بنیادین جامعه دینی و لازمه تعالی اجتماعی است.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان تهران همچنین با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به تاکید استاندار تهران، ۲ محور اصلی باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد؛ نخست ارتقای سطح معنویت و فضای عبادی در شهر تهران و دوم گسترش فعالیتهای قرآنی است.
این مسئول افزود: باید تلاش شود که در رمضان ۱۴۰۴ فضای معنوی تهران نسبت به سال گذشته ارتقا یابد و شهروندان و مسافران، نشانههای ملموس این فضای معنوی را احساس کنند.
وی درباره لزوم پرهیز از هرگونه جلوههای آسیبزا در ایام ماه رمضان خاطرنشان کرد: اگر مراکزی برای ارائه خدمات به بیماران یا مسافران در نظر گرفته میشود، باید بهگونهای ساماندهی شوند که برای شهروندان آزاردهنده نباشند و بالعکس موجب آرامش خاطر مردم شوند.
حجت الاسلام ابوترابیفرد دومین محور برنامهریزی برای ماه رمضان را توسعه فعالیتهای قرآنی دانست و گفت: ماه رمضان ماه قرآن کریم است و لازم است از هماکنون برای برگزاری برنامههای قرآنی فاخر، متفاوت و اثرگذار برنامهریزی شود.
این مسئول یادآور شد: تجربه کشورهای دیگر، از جمله محافل پرشور قرآنی در بنگلادش، نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق میتوان حضور جوانان و خانوادهها را در محافل قرآنی افزایش داد.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان تهران ادامه داد: شورای هماهنگی قرآن کریم نیز باید در همین راستا جلسه ویژهای با حضور استاندار برگزار کند تا زمینه لازم برای برگزاری چند برنامه در تراز بالا در ماه رمضان فراهم شود و مردم شاهد حضور و تجلی قرآن در سطحی متفاوت در شهر تهران و شهرستانهای استان باشند.
رییس شورای فرهنگ عمومی استان تهران همچنین از اعضای شورا خواست نظرات و پیشنهادهای خود را هرچه سریعتر به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا برنامهریزی نهایی با مشارکت همه دستگاهها انجام شود.