باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت IOTA Water، برند پیشگام هند در زمینه آب بسته‌بندی‌شده غنی از اکسیژن و مبتنی بر فناوری پیشرفته نانوحباب از NICO Nanobubbles، حمایت خود را از یک برنامه آموزشی و اجتماعی هدایت‌شده توسط دانش‌آموزان اعلام کرد. این اقدام نشان‌دهنده تعهد شرکت به سلامت، آموزش و هیدراسیون پایدار است.

در این برنامه، IOTA Water با تأکید بر اهمیت هیدراسیون فراتر از یک بطری آب، کارگاه‌های تعاملی و فعالیت‌های آموزشی را در مدارس و دانشگاه‌ها برگزار کرد. هدف اصلی این برنامه، ترویج سبک زندگی سالم و آگاهانه در میان جوانان بود و مفاهیم علمی هیدراسیون و تأثیر اکسیژن بر عملکرد ذهنی و ورزشی آموزش داده شد.

از جمله محور‌های اصلی این برنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسی نقش هیدراسیون در عملکرد مغز و بازیابی توان ورزشی

معرفی مفهوم آب غنی از اکسیژن و اثر نانوحباب‌ها در بهبود هیدراسیون عملکردی

ترویج عادات پایدار مانند استفاده از بطری‌های قابل پر کردن و شرکت در کارگاه‌های علمی مرتبط با کیفیت آب

این کارگاه تعاملی با ارائه دمو‌های عملی و جلسات پرسش و پاسخ، دانش‌آموزان را به طرح پرسش‌های خلاقانه واداشت، از جمله هر جرعه آب چه مقدار اکسیژن اضافه دارد؟» و چرا هیدراسیون هنگام مطالعه شبانه اهمیت دارد؟

حفظ سلامت جوانان شهری، به ویژه در مواجهه با فشار‌های دیجیتال و کمبود‌های تغذیه‌ای، اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته مسئولان IOTA Water، برنامه‌های STEAM (علم، فناوری، مهندسی، هنر و ریاضیات) برند، هیدراسیون را با سلامت سبک زندگی پیوند می‌دهد و به دانش‌آموزان کمک می‌کند تفاوت آب غنی از اکسیژن با سایر گزینه‌های هیدراسیون را درک کنند.

مدیرعامل و بنیان‌گذار IOTA Water اظهار داشت: حمایت از ابتکارات دانش‌آموزی کاملاً با مأموریت ما هم‌راستا است، هیدراسیونی که ذهن و بدن را توانمند می‌کند. هدف ما این است که هیدراسیون هوشمندانه، آگاهانه و از مراحل ابتدایی آموزش در دسترس همه باشد.

فناوری پشت IOTA Water نیز از ویژگی‌های متمایز آن است. برخلاف آب‌های معمولی، هر بطری IOTA Water حاوی میلیارد‌ها نانوحباب اکسیژن کمتر از ۲۰۰ نانومتر است که برای مدت طولانی در آب معلق باقی می‌مانند. این فناوری، انرژی بدن را برای استقامت، بازیابی و نشاط روزانه تقویت می‌کند و کاملاً بدون مواد شیمیایی و با مصرف انرژی پایین طراحی شده است.

با موفقیت این برنامه پایلوت، IOTA Water قصد دارد برنامه‌های آموزشی و ارتقای سلامت خود را در طول سال ۲۰۲۵ در دانشگاه‌ها، آکادمی‌های ورزشی و بخش‌های سلامت سازمانی در سراسر هند گسترش دهد. این برند همچنین در حال راه‌اندازی آزمایشگاه‌های سیار هیدراسیون و پلتفرم‌های دیجیتال برای دانش‌آموزان است تا بتوانند تأثیر هیدراسیون بر شناخت و بازیابی بدن را پایش کنند و پیوندی واقعی میان علم و سلامت روزمره ایجاد کنند.