حجت الاسلام اسماعیل تدینی اظهار داشت: در اقدامی ارزشمند و در راستای ترویج سنت حسنه وقف، محمدعلی تقینژاد از اهالی روستای پیلهباغ شهرستان سیاهکل، یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۲۰۰ متر مربع را وقف امور خیریه نمود.
مدیرکل اوقاف گیلان گفت: بر اساس نیت واقف، درآمدهای حاصل از این زمین صرف پشتیبانی مالی و تأمین هزینههای خانه سالمندان و معلولین خواهد شد. وی افزود: این اقدام خیرخواهانه، جلوهای روشن از روحیه نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی در میان مردم منطقه است.
تدینی ضمن تقدیر از این حرکت خداپسندانه، تأکید کرد: که توسعه فرهنگ وقف میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر ایفا کند.
مدیرکل اوقاف گیلان اظهار داشت: این اقدام میتواند الگویی برای سایر خیرین و نیکوکاران در جهت گسترش فعالیتهای عامالمنفعه باشد.
