باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به اهمیت آگاهی عمومی درباره مصرف صحیح داروهای ضد میکروبی، گفت: میکروب‌ها انواع مختلفی مانند باکتری، ویروس، قارچ و تک‌یاخته دارند و به همین دلیل داروهای ضد میکروبی نیز متفاوت‌اند. آنتی‌بیوتیک‌ها فقط بر باکتری‌ها اثر دارند و مصرف آن‌ها برای بیماری‌های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا کاملاً بی‌اثر است.

وی با بیان اینکه تشخیص نوع میکروب و انتخاب داروی مناسب تنها باید توسط پزشک انجام شود، افزود: هر دارویی بر همه انواع میکروب‌ها مؤثر نیست و مصرف نادرست یا خودسرانه می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.

معاون غذا و دارو با هشدار نسبت به افزایش مقاومت میکروبی اظهار کرد: وقتی میکروب‌ها در برابر دارو مقاوم می‌شوند، درمان عفونت‌ها دشوارتر شده و نیاز به داروهای قوی‌تر، گران‌تر و گاه پرعارضه‌تر ایجاد می‌شود. برخی عفونت‌های مقاوم می‌توانند تهدیدی جدی برای جان بیماران باشند و هزینه‌های درمانی را در بخش سلامت انسان و حتی حوزه دامپروری افزایش دهند.

دایی درباره عوارض آنتی‌بیوتیک‌ها توضیح داد: این داروها می‌توانند باعث حساسیت، تهوع، اسهال، سرگیجه یا عفونت‌های قارچی شوند. همچنین با از بین بردن باکتری‌های مفید بدن، مشکلات گوارشی و کمبود برخی ویتامین‌ها را ایجاد می‌کنند. در صورت بروز اسهال شدید پس از مصرف آنتی‌بیوتیک، مراجعه فوری به پزشک ضروری است.

وی مصرف خودسرانه داروهای ضد میکروبی، قطع زودهنگام دارو و رعایت نکردن دستور پزشک را از عوامل اصلی ایجاد مقاومت میکروبی عنوان کرد و افزود: رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، واکسیناسیون به‌موقع و تهیه غذای سالم از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از انتقال میکروب‌هاست.

معاون غذا و دارو در پایان تأکید کرد: «برای جلوگیری از گسترش مقاومت میکروبی، مردم باید از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک اجتناب کنند، دارو را طبق نسخه و به‌صورت کامل مصرف نمایند و از باقی‌مانده دارو برای خود یا دیگران استفاده نکنند. اطلاع‌دادن هرگونه سابقه حساسیت دارویی به پزشک نیز ضروری است