باشگاه خبرنگاران جوان - بحران جدید آلمان به‌ظاهر «نبرد جوان‌ها با بومرها»ست، اما واقعیت چیز دیگری است. دعوای تند بین صدر اعظم فریدریش مرتس و شاخه جوانان حزب CDU درباره اصلاحات بازنشستگی، کشور را تا مرز سقوط دولت برده، اما این بحران بیشتر نتیجه بی‌کفایتی سیاسی است تا اختلاف نسلی.

۱. جنگ نسلی مصنوعی است، نه واقعی

اقتصاددانان و سیاستمداران از «بومرها» یک مقصر ساختگی ساخته‌اند؛ گفتمانی که اکنون وارد جریان اصلی محافظه‌کاران جوان هم شده. این رویکرد مشکلات واقعی را مخفی می‌کند: اقتصاد ضعیف، جمعیت در حال پیر شدن، و دولتی که از اصلاحات ضروری فرار می‌کند.

۲. آلمان پیر شده، اما بومرها دشمن نیستند

سیستم بازنشستگی که قرار بود با رشد جمعیت پایدار بماند، امروز نیاز به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو کمک بودجه دارد. اما بسیاری از بومرها:

تا ۶۷ سالگی کار می‌کنند

مالیات اتحاد پرداخت کرده‌اند

از خدمت سربازی اجباری گذشته‌اند

و برخلاف تصویر رسانه‌ها، همه‌شان مرفه نیستند.

۳. مشکل اصلی: سیاستمدارانی که جرئت حقیقت‌گویی ندارند

مرتس خودش بحران را تشدید کرد؛ با گفتن اینکه «هیچ‌کس با کاهش مستمری رأی نمی‌آورد» عملاً از مواجهه با واقعیت فرار می‌کند و مسئولیت را گردن رأی‌دهندگان مسن می‌اندازد.

جوان‌های حزب هم به‌جای پرداختن به بحران انرژی، مهاجرت یا رکود اقتصادی، دعوا را روی یک موضوع فرعی قفل کرده‌اند.

۴. این دوگانه‌سازی خطرناک است

جریان‌های راست‌پوپولیست و چپ‌سبز هر دو از این «جنگ نسلی» برای جبران ناکامی خود استفاده می‌کنند.

نتیجه؟ جامعه‌ای قطبی‌تر، بحث‌های بی‌ثمر و فرار از اصلاحات واقعی مانند:

ترکیب نظام بازنشستگی با سرمایه‌گذاری

افزایش سن کار

احیای رشد اقتصادی و کاهش بوروکراسی

۵. پیوند نسل‌ها، نه دشمنی

نسل جوان و نسل مسن هر دو قربانی سیاست‌های شکست‌خورده‌اند. راه خروج، همکاری بین‌نسلی است، نه دشمن‌سازی. آلمان برای خروج از رکود به انرژی جوانی و تجربه سالمندان به‌طور همزمان نیاز دارد.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌‎الملل