افراد مسلح ۲۱۵ دانش‌آموز و ۱۲ معلم را از مدرسه کاتولیک سنت مری در نیجریه ربودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فرانسه به نقل از انجمن مسیحیان نیجریه گزارش داد که افراد مسلح ۲۱۵ دانش‌آموز و ۱۲ معلم را از مدرسه کاتولیک سنت مری در نیجریه ربودند. به گفته این خبرگزاری، برخی از دانش‌آموزان ربوده‌شده موفق به فرار شدند.

در این گزارش آمده است که این حادثه پس از آن رخ داد که دولت به دلیل حملات متعدد افراد مسلح، خواستار نزدیک شدن محل مدرسه شد؛ درخواستی که مدیریت سنت مری آن را نادیده گرفت.

پیش از این، Arise TV گزارش داده بود که تنها ۵۲ نفر در حمله افراد مسلح به مدرسه ربوده شده‌اند.

در ۱۹ نوامبر، گروهی از راهزنان در حمله‌ای به کلیسایی در غرب نیجریه پنج نفر را کشتند. پیش از این، حادثه مشابهی در شهر ماگا در ایالت کبی رخ داده بود، جایی که افراد مسلح ۲۴ دانش‌آموز را ربودند.

برچسب ها: نیجریه ، افراد مسلح
گروه تروریستی «بوکو حرام» حدود ۷۰ نفر را در نیجریه به قتل رساند
کشته شدن ۸ نیروی امنیتی در نیجریه در پی حمله افراد مسلح
تهدید ترامپ به اقدام نظامی «سریع» در نیجریه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
فقط دانش آموزان دختر و معلمان جوان !!!
هدف 2 چیز است.
فروش آنان برای لذت های جنسی ... و
اعضای بدن...!
این خواست غربی‌هاست و قانون بشر آنها ...
هدف نابودی مسلمانان و سیاهپوستان است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
وقتی جنگ هست مدرسه نروند بروند خانه امنیت مهم تر از مدرسه است باید همه دختران را بدزدند تا بفهمند خاک تو سر دولت نیجریه
