باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فرانسه به نقل از انجمن مسیحیان نیجریه گزارش داد که افراد مسلح ۲۱۵ دانش‌آموز و ۱۲ معلم را از مدرسه کاتولیک سنت مری در نیجریه ربودند. به گفته این خبرگزاری، برخی از دانش‌آموزان ربوده‌شده موفق به فرار شدند.

در این گزارش آمده است که این حادثه پس از آن رخ داد که دولت به دلیل حملات متعدد افراد مسلح، خواستار نزدیک شدن محل مدرسه شد؛ درخواستی که مدیریت سنت مری آن را نادیده گرفت.

پیش از این، Arise TV گزارش داده بود که تنها ۵۲ نفر در حمله افراد مسلح به مدرسه ربوده شده‌اند.

در ۱۹ نوامبر، گروهی از راهزنان در حمله‌ای به کلیسایی در غرب نیجریه پنج نفر را کشتند. پیش از این، حادثه مشابهی در شهر ماگا در ایالت کبی رخ داده بود، جایی که افراد مسلح ۲۴ دانش‌آموز را ربودند.