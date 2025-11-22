سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو، گفت: میزان مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۵ برابر سایر کشور‌ها اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو دکتر آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته جهانی آگاه‌سازی از مقاومت میکروبی بیان داشت که ایران در میان ۶۵ کشور رتبه نخست مصرف آنتی‌بیوتیک را دارد.

وی افزود: مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیک‌ها مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد و این امر نیازمند سیاست‌های دقیق و مدیریت پایش مصرف آنتی بیوتیک‌ها است.

نبی‌زاده بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و تحلیل دقیق داده‌ها برای پایش تجویز دارو تأکید کرد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش آگاهی و آموزش عموم مردم می‌تواند اثرات مثبت طولانی‌مدت بر سلامت جامعه داشته باشد.

شاید چون ما ۳/۵ برابر کشورهای دیگه به بیماری تنفسی دچار مشیم
