باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان غذا و دارو دکتر آزیتا نبی‌زاده سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات اقتصادی سازمان غذا و دارو به مناسبت هفته جهانی آگاه‌سازی از مقاومت میکروبی بیان داشت که ایران در میان ۶۵ کشور رتبه نخست مصرف آنتی‌بیوتیک را دارد.

وی افزود: مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیک‌ها مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد و این امر نیازمند سیاست‌های دقیق و مدیریت پایش مصرف آنتی بیوتیک‌ها است.

نبی‌زاده بر استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و تحلیل دقیق داده‌ها برای پایش تجویز دارو تأکید کرد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، کاهش مصرف غیرضروری و افزایش آگاهی و آموزش عموم مردم می‌تواند اثرات مثبت طولانی‌مدت بر سلامت جامعه داشته باشد.