باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: سال گذشته ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳، مصاحبه‌ای با وزیران انجام شد. پس از آن، در قانون بودجه ۱۴۰۴، با همکاری مجلس، اقداماتی برای کاهش مالیات‌ها و موارد دیگر پیگیری شد. این تلاش‌ها بسیار زیاد بود، زیرا برای اولین بار در کشور چنین اقدامی در حال انجام است.

وی ادامه داد: تلاش‌های زیادی از سوی وزارت نفت، سایر دستگاه‌ها، شرکت‌های تابع وزارت نفت و بخش خصوصی صورت گرفت. در حال حاضر، فکر می‌کنم ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده دو نوع مجوز دریافت کرده‌اند.

او بیان کرد: هفته گذشته، تابلوی بورس قیمت پایه را نشان داد که حدود ۶۵۸۰۰ تومان بود و مقرر است که عرضه از دوم آذرماه آغاز شود. به نظر می‌رسد حداقل خرید توسط شرکت‌های توزیع‌کننده ۲۰۰۰ لیتر و حداکثر ۳۰۰ هزار لیتر باشد. ولی قطعاً محموله‌ای که وارد می‌شود و به بنادر ما می‌رسد، خیلی بیشتر از این مقدار خواهد بود.

او بیان کرد: البته قیمت هم ممکن است تحت تأثیر تغییرات قرار بگیرد و ممکن است کاهش یا افزایش یابد. احتمال کاهش قیمت وجود دارد و این بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد.

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این فرآیند باید به جایگاه عرضه برسد. طبق برنامه، خرید در تاریخ دوم آذرماه انجام خواهد شد. اینکه این روال به کجا برسد و در جایگاه عرضه شود، ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد. اگر همه چیز به سرعت پیش برود، ممکن است در یک هفته آماده شود، ولی اگر کمی طول بکشد، احتمالاً تا یک ماه زمان خواهد برد.

او توضیح داد: در نهایت، در آغاز عرضه در بورس، این روال برای خریداری پیگیری می‌شود.