سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی با نرخ پایه ۶۵ هزار و۸۰۰ تومان از فردا ۲ آذر ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: سال گذشته ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۳، مصاحبه‌ای با وزیران انجام شد. پس از آن، در قانون بودجه ۱۴۰۴، با همکاری مجلس، اقداماتی برای کاهش مالیات‌ها و موارد دیگر پیگیری شد. این تلاش‌ها بسیار زیاد بود، زیرا برای اولین بار در کشور چنین اقدامی در حال انجام است. 

وی ادامه داد: تلاش‌های زیادی از سوی وزارت نفت، سایر دستگاه‌ها، شرکت‌های تابع وزارت نفت و بخش خصوصی صورت گرفت. در حال حاضر، فکر می‌کنم ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده دو نوع مجوز دریافت کرده‌اند. 

او بیان کرد: هفته گذشته، تابلوی بورس قیمت پایه را نشان داد که حدود ۶۵۸۰۰ تومان بود و مقرر است که عرضه از دوم آذرماه آغاز شود. به نظر می‌رسد حداقل خرید توسط شرکت‌های توزیع‌کننده ۲۰۰۰ لیتر و حداکثر ۳۰۰ هزار لیتر باشد. ولی قطعاً محموله‌ای که وارد می‌شود و به بنادر ما می‌رسد، خیلی بیشتر از این مقدار خواهد بود. 

او بیان کرد: البته قیمت هم ممکن است تحت تأثیر تغییرات قرار بگیرد و ممکن است کاهش یا افزایش یابد. احتمال کاهش قیمت وجود دارد و این بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد. 

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این فرآیند باید به جایگاه عرضه برسد. طبق برنامه، خرید در تاریخ دوم آذرماه انجام خواهد شد. اینکه این روال به کجا برسد و در جایگاه عرضه شود، ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد. اگر همه چیز به سرعت پیش برود، ممکن است در یک هفته آماده شود، ولی اگر کمی طول بکشد، احتمالاً تا یک ماه زمان خواهد برد. 

او توضیح داد: در نهایت، در آغاز عرضه در بورس، این روال برای خریداری پیگیری می‌شود. 

 

برچسب ها: بنزین ، بنزین سوپر
خبرهای مرتبط
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
شایعه افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
صرفه‌جویی ۷۵ میلیارد دلاری با توسعه صنعت سی‌ان‌جی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
آخرین اخبار
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها تا پایان هفته آینده
عبور از شرایط ناترازی گاز از طریق اطلاعات مکانی (GIS)
تمامی محورهای ورودی تهران قفل شد
امکان تماس ایرانیان خارج از کشور با «فواد ۱۲۸» فراهم شد
احتمال حمله ملخ صحرایی به استان‌های جنوبی کشور
حقوق جایگاه‌داران سوخت بررسی می‌شود/ جایگاه‌داران حق فروش مکمل‌های سوخت ندارند
صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان متقاضیان از طریق سامانه خودنویس
سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت ۳۰ میلیون تنی بنادر کشور
۲۰ تن طلا وارد کشور شد
مردم هوشیار باشند؛ تبلیغات فضای مجازی درخصوص پرداخت وام، کلاهبرداری است
۶۰ لیتر سهمیه بنزین امشب شارژ می‌شود/ سهمیه‌های بنزین تغییری نمی‌کند
حل بحران مسکن در گرو آزادسازی زمین