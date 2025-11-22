باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در برنامه تلویزیونی اظهار داشت: سال گذشته ۲۰ آبانماه ۱۴۰۳، مصاحبهای با وزیران انجام شد. پس از آن، در قانون بودجه ۱۴۰۴، با همکاری مجلس، اقداماتی برای کاهش مالیاتها و موارد دیگر پیگیری شد. این تلاشها بسیار زیاد بود، زیرا برای اولین بار در کشور چنین اقدامی در حال انجام است.
وی ادامه داد: تلاشهای زیادی از سوی وزارت نفت، سایر دستگاهها، شرکتهای تابع وزارت نفت و بخش خصوصی صورت گرفت. در حال حاضر، فکر میکنم ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیعکننده دو نوع مجوز دریافت کردهاند.
او بیان کرد: هفته گذشته، تابلوی بورس قیمت پایه را نشان داد که حدود ۶۵۸۰۰ تومان بود و مقرر است که عرضه از دوم آذرماه آغاز شود. به نظر میرسد حداقل خرید توسط شرکتهای توزیعکننده ۲۰۰۰ لیتر و حداکثر ۳۰۰ هزار لیتر باشد. ولی قطعاً محمولهای که وارد میشود و به بنادر ما میرسد، خیلی بیشتر از این مقدار خواهد بود.
او بیان کرد: البته قیمت هم ممکن است تحت تأثیر تغییرات قرار بگیرد و ممکن است کاهش یا افزایش یابد. احتمال کاهش قیمت وجود دارد و این بستگی به شرایط عرضه و تقاضا دارد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که این فرآیند باید به جایگاه عرضه برسد. طبق برنامه، خرید در تاریخ دوم آذرماه انجام خواهد شد. اینکه این روال به کجا برسد و در جایگاه عرضه شود، ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد. اگر همه چیز به سرعت پیش برود، ممکن است در یک هفته آماده شود، ولی اگر کمی طول بکشد، احتمالاً تا یک ماه زمان خواهد برد.
او توضیح داد: در نهایت، در آغاز عرضه در بورس، این روال برای خریداری پیگیری میشود.
نواز در خصوص قیمت نهایی بنزین سوپر هم اظهار داشت:قیمت نهایی بر اساس آنچه که اشاره شد باید به جایگاه برسد که یک زمان یک هفته یا یک ماه طول میکشد تا عرضه رسمی اتفاق بیفتد و قیمت اصلی هم مشخص شود.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تاکید کرد: در موضوع بنزین سهمیهای، همانطور که از قول وزیر نفت هم اعلام کردیم، هیچ تغییری در سهمیه و قیمت بنزین برای عموم مردم اتفاق نخواهد افتاد. آقای وزیر نفت هم فرمودند که در کارت سوخت مردم و بنزین داخلی که الان عرضه میشود، روال کاملاً ثابت است. این بنزین اصلاً ارتباطی با آن موضوع نخواهد داشت و از طریق بخش خصوصی این کار انجام میشود با نظارت عالی وزارت نفت، شرکتهای تابع وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و دستگاههای دیگر.
نواز یادآور شد:سهمیههای بنزین هیچ تغییری در حجم و قیمت آنها نخواهند داشت. طبیعتاً ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای افراد طبق روال گذشته واریز خواهدشد.
وی با بیان اینکه بورس انرژی برای شفافیت قیمتها و این مسائل اتفاق خوبی است ولی قانوناً میشود که از طریق روال مذاکره و بدون استفاده از بورس انرژی هم این بنزین خریداری و در کشور توزیع شود. یعنی قانون این اجازه را میدهد، ولی شفافیت در بورس خیلی بهتر و بیشتر خواهد بود.
او توضیح داد:اتفاق خوبی که افتاد این است که یک شورا به عنوان شورای سیاستگذاری شرکتهای واردکننده و عرضهکننده تشکیل شد این شورا تصمیمات را بر مبنای نظارت و دقت در عرضه به لحاظ کمی و کیفی اتخاذ میکند. همچنین، مهم است که قیمت برای مردم کاهش داشته باشد و سودآوری برای شرکتها در اولویت بعدی باشد.
وی گفت:ما امیدواریم که با همکاری بین بخشهای مختلف، این عرضه بتواند به بهترین شکل اجرا شود و منافع ملی و بخش خصوصی به خوبی رعایت گردد.
نواز با بیان اینکه در صورتی که بنزین سوپر وارداتی بیاید، نیاز است که جایگاه سوختی دارای مخزن مجزایی برای عرضه این بنزین باشد. همچنین سکوی مجزایی نیز باید برای این کار فراهم شود گفت:اولویت تأمین این بنزین در تهران و کلانشهرها خواهد بود. استانهای دیگر در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت. اگر تقاضایی از طرف جایگاهها وجود داشته باشد، بستگی به خرید آنها دارد.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تاکیدکرد: مردم ممکن است سوال کنند که اگر به جایگاه مراجعه کنند، چه اتفاقی میافتد. در این صورت، قیمت سوخت به وضوح روی سکو مشخص خواهد بود و رنگ سکو نیز متفاوت خواهد بود. پرسنل جایگاه نیز اطلاعات لازم را خواهند داد و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نخواهد بود.
وی افزود:این هفته، آمادگی برای ایجاد امکانات لازم در جایگاههای سوخت فراهم میشود. در طی چندین دهه، شبکه سوخترسانی فعالیتهای منظم و نظارتهای دقیقی از سوی وزارت نفت و دولت داشته است. جایگاههای سوخت ما از نظر ایمنی و کیفیت تجهیزات جزو بهترینها هستند.