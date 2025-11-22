حراج بلک فرایدی دیجی کالا شامل تخفیفهای ویژهای بر روی کالاهای پرطرفدار از تمامی دستهبندیها است. حتی بسیاری از محصولات منتخب با تخفیفهای چشمگیر تا ۷۰٪ عرضه میشوند. این رویداد فرصت بسیار خوبی برای خرید بهصرفه، هوشمندانه و پرتخفیف از برترین برندهای ایرانی و خارجی به شمار میرود. از محصولات آرایشی و بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی در این حراجی با پایینترین قیمت ممکن عرضه میشوند.
در بازار آنلاین ایران، دیجی کالا بزرگترین و معتبرترین فروشگاه اینترنتی است. دیجی کالا اولین فروشگاه برگزارکننده بلک فرایدی در ایران بوده و هر ساله تخفیفات استثنایی را برای محصولات مختلف ارائه میدهد. محصولات بسیاری از برندهای ایرانی معتبر در بیشتر دستهبندیها در این حراجی با قیمتی باورنکردنی به فروش میرسند.
خرید طلا چه به صورت فیزیکی و چه به صورت دیجیتال، یک سرمایهگذاری هوشمندانه است. اما در بلک فرایدی طلا دیجی کالا تخفیفهای استثنایی روی طلای دیجیتال اعمال میکند و کارمزد به طور کامل حذف میشود. حتی انواع طلای فیزیکی از جمله دستبند، گردنبند و انگشتر نیز با سودهای بسیار پایینتر از قبل و کارمزدهایی نزدیک به صفر عرضه خواهند شد. حتی میتوانید انواع سکههای پارسیان و بهار آزادی را با تخفیفهای ویژه خریداری کنید. بلک فرایدی دیجی کالا بهترین فرصت سرمایهگذاری هوشمندانه و پرسود یا خرید هدیه برای عزیزان خواهد بود.
از تاریخ ۱ آذر تخفیفهای بلک فرایدی شروع شده و تا ۱۰ آذر ادامه دارد. هزاران کالا با تخفیفهای ویژه در این روز در دسترس شما قرار میگیرند. با تهیه لیستی از خریدهای اساسی خود میتوانید بیشترین سود را از خرید در این حراجی ببرید. برخی از برندهای معروفی که در این کمپین حضور دارند عبارتند از:
دیجی کالا در رویداد بلک فرایدی محصولات خاصی را با تخفیف ۹۹ درصدی عرضه میکند. به طوریکه باید سر ساعتهای تعیین شده به صفحه محصولات اعلامشده رفته و عکس با کد صحیح را پیدا کنید. هر کسی که سریعتر این کد را پیدا کند، برنده این تخفیف خواهد بود.
برای خرید از بلک فرایدی دیجی کالا، نیازی به عضویت ویژه ندارید. اما اگر قصد دارید از تخفیف حراجمعه ۱۴۰۴ استفاده کنید، این نکات به شما کمک میکنند تا بیشترین صرفهجویی را داشته باشید:
دیجی کالا تخفیفهای یک روزه بلک فرایدی را به ۱۰ روز افزایش داده تا فرصت بیشتری برای خرید ارزانتر داشته باشید. در بازههای زمانی مشخص، هر چند دقیقه یکبار تخفیفهای جدیدی را روی سایت فعال میکند. همانند سال قبل نیز بلک فرایدی ۱۴۰۴ دیجی کالا با تنوع بالای محصولات و تخفیفات ویژه همراه بوده و فرصت بینظیری برای یک خرید بهصرفه است.