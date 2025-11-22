باشگاه خبرنگاران جوان - طرح مسکن ملی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت است که با هدف تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه طراحی شد. به گفته شهروند خبرنگار ما بیش از ۴ سال است که از آغاز پروژه مسکن ملی در شهرستان مرودشت استان فارس می‌گذرد؛ اما هیچ اقدامی جهت تکمیل و تحویل آن صورت نگرفته است. این در حالی است که خریداران وجه مورد نیاز آن را پرداخت کردند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به آن شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خدا قوت بیش از ۴ سال از آغاز پروژه مسکن ملی شهرستان مرودشت (پروژه سکاف) استان فارس با وجود واریزی ۱۷۰ میلیون تومانی از هر متقاضی (بیش از ۴۰۰۰ نفر)، هیچ اقدام مؤثری برای تکمیل ساخت مسکن صورت نگرفته است. فقط در حد فندانسیون چند بلوک. بصورت نیمه کاره رها شده وهیچ‌گونه اقدامی برای تجهیز کارگاه انجام نداده و بنظر میرسد پیمانکار جدید عزمی برای انجام پروژه را ندارد. با توجه به قیمت روزافزون مسکن و مستاجری تأخیر در اجرای پروژه واقعا ظلم بزرگی در حق مردم شهید پرور مرودشت است. خواهش من از این رسانه این هست تا مشکل این شهرستان را انعکاس دهند تا شاید گره‌ای باز شود. این در حالی است که شهر‌های اطراف اکثرا مسکن ملی تا سقف رسیده دلیل تاخیر این پروژه رو ما نمی‌دانم. لطفا پیگیری کنید.

