کیفیت هوا در ۲ شهرستان ساوجبلاغ و نظرآباد دراستان البرز امروز شنبه ناسالم اعلام شده است .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان ساوجبلاغ ۱۶۶ و در شهرستان نظرآباد ۱۵۲ است .

همچنین کیفیت هوا در شهرستان کرج ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس از جمله کودکان، افراد مسن ، بیماران قلبی و تنفسی گزارش شده است .

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.