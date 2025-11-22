باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که «فوراً» حمایتهای قانونی موقت از مهاجران سومالیایی ساکن مینهسوتا را لغو میکند و برنامهای را که به دنبال محدود کردن اخراجهایی است که دولت او بارها سعی در تضعیف آنها داشته است، بیشتر هدف قرار میدهد.
مینهسوتا بزرگترین جامعه سومالیایی این کشور را دارد. بسیاری از آنها از جنگ داخلی طولانی در کشورشان در شرق آفریقا گریختند و جذب برنامههای اجتماعی پذیرا در این ایالت شدند.
اما اینکه اعلام ترامپ مبنی بر پایان دادن به وضعیت حمایتی موقت چه تعداد مهاجر را تحت تأثیر قرار میدهد، میتواند بسیار کم باشد. گزارشی که در ماه اوت برای کنگره تهیه شد، تعداد سومالیاییهای تحت پوشش این برنامه را تنها ۷۰۵ نفر در سراسر کشور اعلام کرد.
کنگره برنامه اعطای وضعیت حمایتی موقت را در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. هدف از این برنامه جلوگیری از اخراج افراد به کشورهایی بود که از بلایای طبیعی، درگیریهای داخلی یا سایر شرایط خطرناک رنج میبرند. این عنوان میتواند توسط وزیر امنیت داخلی اعطا شود و در دورههای ۱۸ ماهه اعطا میشود.
رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را در سایت رسانه اجتماعی خود اعلام کرد و اظهار داشت که مینه سوتا «مرکز فعالیتهای پولشویی کلاهبرداری» است.
ترامپ مدعی شد: «باندهای سومالیایی مردم آن ایالت بزرگ را وحشتزده میکنند و میلیاردها دلار گم شده است. آنها را به جایی که از آنجا آمدهاند برگردانید. «تمام شد!»
شعبه مینه سوتا در شورای روابط آمریکایی-اسلامی گفت که تصمیم ترامپ «خانوادهها را از هم خواهد پاشید». جیلانی حسین، مدیر اجرایی اواخر جمعه در بیانیهای گفت: «این فقط یک تغییر بوروکراتیک نیست؛ بلکه یک حمله سیاسی به جامعه سومالیایی و مسلمان است که توسط لفاظیهای اسلامهراسانه و نفرتپراکنانه هدایت میشود.»
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود برای پیروزی مجدد در کاخ سفید در سال گذشته وعده داده بود که دولتش میلیونها نفر را اخراج خواهد کرد. به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای اتخاذ سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی، دولت ترامپ به لغو حمایتهای مختلفی که به مهاجران اجازه میداد در ایالات متحده بمانند و به طور قانونی کار کنند، اقدام کرده است.
این شامل پایان دادن به طرح TPS برای ۶۰۰۰۰۰ ونزوئلایی و ۵۰۰۰۰۰ هائیتیایی است که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن از آنها حمایت شده بود. دولت ترامپ همچنین تلاش کرده است حمایتهایی را که قبلاً به مهاجران از کوبا و سوریه و سایر کشورها اعطا شده بود، محدود کند.
منبع: آسوشیتدپرس