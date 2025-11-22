باشگاه خبرنگاران جوان ؛ از صبح امروز شنبه یکم آذرماه ۱۴۰۴، استان درگیر شرایط ناپایدار جوی و دریایی خواهد شد. نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار سبب افزایش سرعت بادهای شمال‌شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان شده و شهرستان‌های بشاگرد، میناب، رودان، جاسک، بندرعباس، خمیر، سیریک و قشم بیشترین تأثیر را از این شرایط خواهند داشت.

براساس این اطلاعیه، دریای عمان و تنگه هرمز نیز امروز متلاطم است و وقوع پدیده گرد و خاک و کاهش موقت دید افقی دور از انتظار نیست. در خلیج فارس نیز وزش بادهای شمال‌غربی باعث مواج شدن دریا می‌شود.

هواشناسی از شناورها خواست برای تردد در بنادر شرقی و مرکزی استان برنامه‌ریزی احتیاطی داشته باشند. این شرایط ناپایدار جوی به‌صورت دوره‌ای تا صبح دوشنبه سوم آذرماه ادامه خواهد داشت.

در بخش دمایی نیز امروز افزایش دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی در شرق و مرکز استان مشاهده می‌شود، اما از فردا روند تدریجی کاهش دما، به‌ویژه در ارتفاعات، پیش‌بینی شده است.

منبع : روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی هرمزگان